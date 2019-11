Everyday Life: британський гурт Coldplay випустив довгоочікуваний альбом

Музиканти гурту Coldplay 22 листопада презентували музичний альбом Everyday Life, який складається з двох частин – Sunrise і Sunset, у кожній з яких по 8 пісень. Студійний альбом став восьмим у творчості відомих британців.

Рок-група Coldplay ще до прем’єри альбому Everyday Life відзначилась кількома новинами: вони випустили зворушливий трек Daddy, а згодом заявили, що не відправлятимуться в концертний тур світом, оскільки не хочуть нашкодити екології.

Читайте також: Альбом Каньє Веста став найкращим за десятиліття: хто ще увійшов в рейтинг

Окрім 4 випущених раніше треків – Daddy, Everyday Life, Orphans Arabesque, в музичному листі зірок тепер можна почути: Church, Trouble In Town, BrokEn, WOTW / POTP, When I Need a Friend, Guns, Èkó, Cry Cry Cry, Old Friends, بنی آدم, Champion of the World.

"Кожен день прекрасний, і кожен день жахливий. Є багато проблем, але багато і позитивного", – наголосив в нещодавньому інтерв’ю фронтмен гурту Кріс Мартін. Відомо, що у новому альбому музиканти вирішили відійти від доволі позитивних пісень та більше осмислити події, що відбуваються з нами кожного дня.

Музиканти повідомили, що новий альбом Everyday Life можна придбати на CD, вінілах та популярних музичних сервісах онлайн.