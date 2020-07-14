Українська співачка Джамала майже щороку бере участь у різних фестивалях, де представляє свої нові або ж найкращі пісні. Цьогоріч вона як і всі зірки вимушена сидіти вдома або ж влаштовувати автоконцерти з мінімальною кількістю глядачів. Фотографіями з нещодавно виступу Джа поринула в спогади, де з ностальгією згадала фестиваль Atlas Weekend.

Кілька днів тому зірка мала можливість виступити у Києві та навіть продемонструвати розкішну фігуру після других пологів, які відбулись 20 червня. Тоді ж вона народила свого другого сина Селім-Гірая, якого взяла із собою на роботу, щоб погодувати грудьми його за лаштунками концерту. Про це повідомляє 24 канал.

До теми Сорочинський ярмарок скасували вперше за всю історію

Однак під іншими фото з минулорічних фестивалів Atlas Weekend Джамала згадала скасовану цьогорічну подію, яка повинна була відбутись з 7 по 12 липня. Організатори вирішили його перенести на 2021 рік через пандемію коронавірусу.

"Обожнюю літо саме за музичні фестивалі! Але цього року плачуть всі світові фестивалі. Якщо ми зустрілись з тобою на Atlas Weekend, то в якому році? Напиши, кого почув вперше наживо. Можливо, здійснилась твоя мрія? Я, наприклад, вперше почула і відкрила для себе John Newman, Massive Attack і Godzilla саме у Києві! Що ж, з нетерпінням чекаю наступне літо. Сподіваюсь, воно стане по-справжньому музичним!" – написала у своєму дописі під серією фото Джамала.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Користувачі почали згадувати своє фестивальне минуле, де поділились спогадами про виступи зірок-улюбленців.

Нагадаємо, що карантин в Україні, станом на 14 липня, запроваджено до кінця липня. Однак з'явились чутки, що його можуть продовжити до 14 серпня. Щодо Києва, то також є думка, що там адаптивний карантин продовжать до кінця 2021 року. Наразі карантинні обмеження в багатьох областях послаблено, втім проводити масові заходи, такі як футбольні матчі, концерти, фестивалі та інше поки що заборонено. В Україні зафіксовано майже 55 тисяч на коронавірус, з яких 1414 людей померли та 27 тисяч одужали.