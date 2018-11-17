Фільм Лозниці "Донбас" здобув Гран-прі на міжнародному кінофестивалі в Іспанії

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Кадр з фільму "Донбас"
Кадр з фільму "Донбас" / Фото з відкритих джерел

Фільм українського режисера Сергія Лозниці "Донбас" здобув перемогу на 15-ому міжнародному кінофестивалі у Севільї (Іспанія).

Перелік фільмів-переможців у різних категоріях опублікували на сайті фестивалю. 

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"Фільм досягає вишуканого естетичного балансу між документальним тоном та вигадкою. Вдалі кадри, насичені реалізмом і творчістю, показують дуже чітке уявлення про трагедію війни як таку і її наслідки. Режисер Сергій Лозниця розповідає жах збройного конфлікту не стільки з точки зору патріотизму, скільки з точки зору звичайної людської буденності, яка близька всім", – охарактеризували фільм на конкурсі.

Стрічка – інтернаціональна. Над нею спільно працювали Україна, Німеччина, Франція, Нідерланди і Румунія. Із загального бюджету – 71 мільйон гривень – 16 мільйонів виділило Держкіно. Фільм також профінансував європейський фонд при Раді Європи Eurimages.

Загалом у програмі фестивалю взяли участь 19 фільмів. Серед них – роботи призерів Каннського кінофестивалю Нурі Більге Джейлана, Олів'є Ассаяса та Мії Хансен-Леве, лауреатів премії "Оскар" Флоріана Хенкеля фон Доннерсмарка і Ласло Немеша, пише ZN.ua.

Офіційний трейлер фільму Лозниці "Донбас" (Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!)

Нагадаємо, світова прем'єра "Донбасу" відбулася в особливу дату – 9 травня – в рамках програми "Особливий погляд" Каннського кінофестивалю. Стрічка здобула премію за найкращу режисуру. Фільм також показали у рамках міжнародних кінофестивалів у Карлових Варах, Мюнхені, Єрусалимі, Мельбурні та Торонто. Крім того, фільм "Донбас" висунули на здобуття премії "Оскар" у категорії "Найкращий фільм іноземною мовою". Уже 22 січня 2019-го ми дізнаємось результати (у цей день оголосять шорт-лист "Оскара-2019").

Теги: LifeStyle Кіно
Джерело: Lifestyle
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