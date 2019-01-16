Голодна кутя, або Другий Святвечір: що приготувати напередодні Водохреща – рецепти пісних страв

Другий Святий вечір, або "Голодна кутя" – це вечір 18 січня напередодні Водохреща. З появою першої зірки на небі вся сім'я сідає за стіл, який накривають лише пісними стравами, а головна страва в цей вечір – кутя.

З ранку і до вечора на Другий Святий вечір триває строгий піст. Він не стосується лише маленьких дітей і людей літнього віку. Вранці люди йдуть в церкву, щоб посвятити воду. Глеки або маленькі бідончики прикрашають колосками пшениці, або сушеними квіточками.

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Страви на Другий Святвечір

Всі страви в цей вечір повинні бути пісними – на столі необов'язково повинно бути 12 страв, як і на Святвечір. Однак у західних областях України традиційно ставлять саме таку кількість страв. Головні страви, які повинні бути на столі – це кутя, борщ з грибними вушками, вареники з начинкою, грибна підлива і узвар (компот із сухофруктів).



Страви на Другий Святвечір

На стіл кладуть трішки сіна, зверху – білу скатертину. Як тільки на небі з'явиться перша зірочка, сім'я збирається за святковим столом. Спочатку всі повинні скуштувати кутю і лише потім починають вечеряти.

Спецпроект "12 страв на Святвечір". Тут ви знайдете рецепти 12 пісних страв з фото.

В нашому матеріалі ви знайдете рецепти 12 пісних страв, які традиційно готують на Другий Святвечір в Україні.

Рецепти страв на Другий Святвечір

Голодна кутя

Голодна кутя − завершує цикл різдвяно-новорічних свят. Готують її перед Водохрещам у день церковного посту, тому знову варять зерно на воді і, взагалі, голодна кутя складається в більшій мірі з крупи і меду. Але, за бажанням, ви можете додати мак, горіхи чи родзинки.



Рецепт голодної куті на Другий Святвечір

Інгредієнти:

• склянка пшениці;

• 2-3 склянки води;

• 1 ст. л. рослинної олії;

• дрібка солі;

• 100-150 г маку (за бажанням);

• 100 г родзинок (за бажанням);

• 100 г волоських горіхів (за бажанням);

• 2-3 ст. л. меду.

Рецепт голодної куті:

1. Переберіть і промийте пшеницю. Перш ніж варити, замочіть крупу на кілька годин або краще на ніч. Потім зваріть пшеницю в каструлі, додавши у воду щіпку солі і ложку олії.

2. Поки вариться пшениця, залийте мак окропом і залиште на годину. Родзинки замочіть на 20 хвилин. Коли мак набрякне, відкиньте його на сито, щоб стекла вся зайва рідина. Потім перетріть мак у блендері, кавомолці або м'ясорубці до появи білого "молочка".

3. До крупи додайте перетертий мак, подрібнені й обсмажені горіхи, родзинки і мед. Перемішайте і подавайте на святковий стіл. Якщо ви готуєте традиційну голодну кутю, то додайте до пшениці лише мед та добре вимішайте перед подачею.

Пісний борщ з вушками

Інгредієнти:

• 5-6 картоплин;

• сушені гриби – 150 г;

• 1 великий буряк;

• 1 морква;

• 1 невелика капустина;

• сіль, перець за смаком.

Для вушок:

• півтори склянки пшеничного борошна;

• півсклянки води;

• 2 столові ложки олії;

• гриби сушені або свіжі – 300 г;

• цибуля;

• сіль, перець за смаком.



Рецепт пісного борщу з вушками на Другий Святвечір

Рецепт пісного борщу з вушками:

1. Почистіть картоплю, буряк, моркву. Капусту наріжте соломкою та поставте варитись. Картоплю наріжте кубиками та додайте до капусти.

2. На сковороду з олією викладіть натерту моркву, дрібно нарізану цибулю та натертий буряк. Частину буряка покладіть в сирому вигляді до картоплі та капусти. Так ви отримаєте насичений червоний колір. Добре перемішайте овочі на сковороді та з'єднайте з картоплею та капустою. Варіть до готовності. Додайте сіль та перець за смаком. За бажанням можете додати варену квасолю.

3. Для вушок: замісіть тісто, як на вареники. Для начинки потрібні сушені або свіжі гриби. Якщо гриби сушені, то замочіть їх у воді й відваріть. Якщо свіжі, то досить їх відварити.

4. Злегка підсмажте цибулю. Варені гриби відцідіть, дрібно поріжте і додайте в цибулю, трішки обсмажте. Тісто розкачайте на маленькі кружечки, покладіть начинку з грибів і зліпіть, щоб вийшли "трикутнички". Вони будуть нагадувати звичайні пельмені. Варіть у підсоленій воді протягом хвилини.

5. Для подачі – викладіть у миску 5-6 грибних вушок, залийте пісним борщем та подавайте до столу.

Гречані млинці

Ці млинці можна готувати протягом усього посту або просто як альтернативу звичайним млинцям. В рецепті вказана "гречане борошно", але ви можете сміливо замінити її на звичайну гречку, яку можна подрібнити в блендері або кавомолці.

Інгредієнти:

• борошно гречане 75 г;

• борошно пшеничне 75 г;

• вода тепла 200 мл;

• вода кімнатної температури 200 мл;

• цукор 1 ст.л.;

• дріжджі сухі 1 ч.л.;

• дрібка солі.



Рецепт пісних гречаних млинців на Другий Святвечір

Рецепт гречаних млинців:

1. Візьміть 200 мл теплої води і розчиніть в ній дріжджі. Додайте у воду цукор і сіль, перемішайте до повного розчинення цукру. Відразу додайте просіяне пшеничне борошно і ретельно перемішайте. Слідкуйте, щоб не залишилося грудочок.

2. Накрийте тісто рушником і поставте в тепле місце на 40 хвилин. Тісто має збільшитися в об'ємі в два рази.

3. Коли тісто підійде, додайте в нього гречане борошно і перемішайте. Додайте 100 мл води кімнатної температури, знову перемішайте і залиште настоюватися на 30 хвилин. Через 30 хвилин додайте в тісто ще 100 мл води, гарненько розмішайте, щоб вийшло однорідне тісто.

4. Смажте млинці на розігрітій сковороді з обох боків. Можна подавати млинці, як доповнення до борщу, а можна приготувати грибну начинку та подавати як самостійну страву. Також з такими млинцями чудово смакують і солодкі наповнювачі – варення чи джем.

Пісні голубці

Інгредієнти:

• савойська або білокачанна капуста;

• рис – 150 г;

• 1 морква;

• 1 цибуля;

• гриби (сушені або свіжі) – 100 г;

• зубчик часнику;

• сіль, перець за смаком.



Рецепт пісних голубців на Другий Святвечір

Рецепт пісних голубців:

1. Відваріть рис до готовності. Всі овочі почистіть та наріжте на кубики. Гриби добре промийте та відваріть (якщо це сушені гриби – дайте їм попередньо настоятись). Викладіть на гарячу сковороду овочі та обсмажте їх до готовності. Додайте гриби, рис та дрібно нарізаний часник. Посоліть та поперчіть за смаком. Накрийте сковороду кришкою та дайте начинці постояти 10-15 хвилин.

2. Зніміть з капусти листя та пропарте їх в окропі по 1 хвилині. Можна використовувати як савойську, так і звичайну білокачанну капусту. Різниця лише одна – з савойської листя знімається легше.



Як приготувати пісні голубці

3. Викладайте на кожен лист капусти 1-2 столові ложки начинки та загорніть. Викладіть голубці у глибоку каструлю, залийте розчином із томатною пастою (розведіть кілька ложок пасти у холодній воді). Поставте голубці тушити на слабкому вогні до готовності – це приблизно 15-20 хвилин. За бажанням подавайте голубці з підсмаженою цибулею з томатною пастою.

Салат з буряка та чорнослива

Інгредієнти:

• середній буряк;

• волоські горіхи (ядра) – 150 г;

• чорнослив (без кісточок) – 4-5 ст.л.;

• рослинна олія для заправки.



Рецепт салату з буряка та чорнослива на Другий Святвечір

Рецепт салату з буряка та чорнослива:

1. Запечіть буряк у духовці. Так він буде більш ароматним. Дайте буряку вистигнути та натріть його на крупній тертці.

2. Ядра волоських горіхів трішки підсмажте, щоб вони були ароматними. Подрібніть горіхи руками або ножем. Чорнослив добре вимийте та теж поріжте на невеликі шматочки.



Як приготувати салат з буряка та чорносливу

3. В глибокій мисці змішайте тертий печений буряк, горіхи і чорнослив. Заправте рослинною олією та посоліть за смаком. Перед подачею салат можна прикрасити горіхами.

Вінегрет

Інгредієнти:

• 3 невеликих буряки;

• 5 картоплин;

• 4 морквини;

• 1 цибулина;

• 4-5 солоних огірків;

• консервований зелений горошок;

• олія, сіль, перець за смаком.



Рецепт вінегрету на Другий Святвечір

Рецепт вінегрету:

1. Буряк, картоплю і моркву відваріть до готовності. Очистіть і наріжте кубиками. За бажанням, ви можете запекти овочі – так вони будуть більш ароматні.

2. Цибулю дрібно наріжте. Огірки наріжте кубиками. Змішайте всі інгредієнти, посоліть, поперчіть і заправте олією за смаком.

Капусняк

Інгредієнти:

• 4-5 картоплин;

• капуста квашена – 300 г;

• капуста свіжа – 200 г;

• 1 морква;

• 1 цибуля;

• пшоно – 100 г;

• томатна паста – 2 ст. л.;

• сіль, перець, часник за смаком.



Рецепт капусняку на Другий Святвечір

Рецепт капусняку:

1. Картоплю почистіть і варіть 30 хвилин до готовності.

2. Підготуйте овочі: моркву, свіжу і кислу капусту подрібніть через м’ясорубку. Обсмажте на розігрітій олії нарізану дрібними кубиками цибулю і вичавлений часник. Додайте частину подрібненої через м’ясорубку моркви. Смажте до золотистого кольору. Додайте томатну пасту, сіль, цукор, чорний мелений перець і протушкуйте 1-2 хвилини.

2. Картоплю розімніть в пюре, додайте в теплу воду (в глибоку каструлю). Потім промийте пшоно кілька разів. Теж додайте у воду. Коли суп закипить, зніміть піну, додайте подрібнену моркву, свіжу і кислу капусту. Варіть 20 хвилин. Дайте настоятися ще 20 хвилин.

Запечені яблука

Інгредієнти:

• 4 великих яблука (кількість яблук відповідає кількості порцій);

• 100 г родзинок;

• жменя горіхів (на вибір);

• цукор, кориця, мед за смаком.



Рецепт запечених яблук на Другий Святвечір

Рецепт запечених яблук:

1. Промийте яблука і видаліть серцевину, акуратно приберіть з яблук насіння, не перетворюючи фрукти на "чашечки".

2. Викладіть яблука на форму для запікання і наповніть попередньо вимоченими родзинками, горіхами, медом, цукром і корицею. Поставте в духовку і запікайте протягом 20-30 хвилин за температури 180 градусів.



Як запекти яблука з родзинками та горіхами

Пісні цукерки

Як привало, під час посту ми не їмо цукерки, адже в їхньому складі є масло, молоко тощо. Але можна приготувати корисні, а головне пісні цукерки, які будуть усім смакувати.

Інгредієнти:

• волоські горіхи – 100 г;

• чорнослив – 100 г;

• родзинки – 100 г;

• курага – 100 г;

• мед та лимон.



Рецепт пісних цукерок на Другий Святвечір

Рецепт пісних цукерок із сухофруктів:

1. Промийте та висушіть усі сухофрукти. За бажанням, можете замочити їх на годину, так вони будуть м’якшими. Горіхи трішки запечіть в духовці, щоб вони стали ароматнішими.

2. Дрібно наріжте сухофрукти та горіхи. Можна навіть пропустити їх через м’ясорубку або блендер. В суміш додайте мед та сік половини лимону. Мед потрібен для в'язкості, тож додайте стільки, щоб цукерки можна було формувати.



Як приготувати цукерки з сухофруктів та горіхів

3. Сформуйте невеликі цукерки. За бажанням, їх можна посипати горіхами, кунжутом або какао-порошком.

Вишневий кисіль

Традиційно на Другий Святвечір готують узвар із сухофруктів (рецепт за активним посиланням), а також кисіль, який буде трішки густішим за узвар, але не менш смачним.

Інгредієнти:

• заморожена вишня – 400 г;

• 1,5 літра води;

• цукор за смаком;

• крохмаль.



Рецепт вишневого кисілю на Другий Святвечір

Рецепт вишневого кисілю:

1. Найкраще розморожувати вишні природнім способом – перекладіть вишні у велику ємність з морозилки в холодильник. Приблизно за 12-14 годин вишні розморозяться. Якщо вишні з кісточками – видаліть їх.

2. Засипте вишні цукром та залиште на 1 годину. Кількість цукру – лише за смаком. Якщо любите солодке – додавайте більше, якщо хочете зберегти кислинку – 2-3 столових ложки буде достатньо.

3. Вишневий сік злийте в чашку. Вишні помістіть в каструлю та залийте водою (приблизно 1-1,5 літра). Після кипіння додайте вишневий сік (за бажанням можна додати ще цукру).



Як варити кисіль з заморожених вишень

4. Розведіть крохмаль невеликою кількістю кип’яченої води кімнатної температури. Кількість розчиненого крохмалю визначатиме густоту кисілю. Тому весь розведений крохмаль, можливо, і не доведеться використовувати. У чашку додайте 4 повні столові ложки картопляного або кукурудзяного крохмалю і додайте 150 мілілітрів кип’яченої води кімнатної температури.

5. Обов’язково процідіть крохмаль через чайне ситечко. Тонкою цівкою влийте крохмальну воду в киплячий вишневий кисіль, безперервно і інтенсивно помішуючи. Крохмаль відразу ж почне робити вишневий кисіль густим і в’язким.

6. Після цього тримайте кисіль на вогні ще 2-3 хвилини та знімайте. Чудовим доповненням до кисілю стануть солодкі гречані млинці або пісні пампушки.

Редакція 24 Каналу бажає усім смачної куті та веселих свят!