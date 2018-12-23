Гороскоп на 23 грудня для всіх знаків зодіаку передбачає сприятливий день для наведення ладу вдома, сімейних посиденьок та прогулянок. Головне сьогодні – не створювати конфлікти. Читайте гороскоп на 23 грудня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

У цей день сміливо можна братися за творчі справи, вирушати у мандрівки, заводити нові знайомства. Це день, в який можливе все – натхнення просто таки витатиме у повітрі. Добрий результат дасть і робота по дому. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 23 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 23 грудня 2018 для Овна

В стосунках з іншими варто проявити безкорисливість та постаратися глибше зрозуміти їхні бажання та потреби. Пам'ятайте: все, чим ви поділитеся, повернеться до вас, але в іншій формі.

Не приймайте критику близько до серця та будьте щедрими на добрі слова.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 23 грудня 2018 для Тельця

Наполегливість – це не та якість, яку варто проявляти сьогодні. Будьте впевненими, але надміру не тисніть на людей та не прикладайте гіперзусиль для вирішення справ. Якщо щось вперто не іде вам в руки – можливо воно того й не варте.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 23 грудня 2018 для Близнюків

У тих, хто має пару висока вірогідність помітити у цей день не найкращі якості свого партнера. Стримайтеся від критики та проявіть дипломатичність. Розгойдувати човен у цей день ні до чого. Краще влаштуйте веселе сімейне зібрання.

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Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 23 грудня 2018 для Рака

Будьте уважними з їжею – уникайте важких, гострих та пересолених страв. Також сьогодні зросте вірогідність загострення хронічних захворювань на нервовому ґрунті, тому старайтеся зберігати спокій та оминати напружених розмов.

Ймовірно, сьогодні ви швидше, аніж завжди, втомлюватиметеся. Знайдіть час для відпочинку, сприятливими будуть виїзду з дому у тиху місцину.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 23 грудня 2018 для Лева

В стосунках з рідними можливе налагодження глибинних зв’язків та залагодження гострих кутів. Добрий час для покупок, які ви давно задумали, але ще так і не здійснили.

Спілкування зі старшими людьми може протікати доволі складно – старайтеся не конфліктувати та бути поблажливим.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 23 грудня 2018 для Діви

Зараз ви максимально налаштовані на результат – скористайтеся з цього та доведіть незакінчені справи до кінця. Навіть якщо це тільки дрібні домашні клопоти.

Проте перед тим, як починати що-небудь сьогодні – добре сплануйте свої дії, продумайте деталі. Так ви зможете бути впевненими та уникнути краху, а за потреби зумієте швидко під лаштуватися під зміни.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 23 грудня 2018 для Терезів

Висока вірогідність відміни запланованих зустрічей без особливих причин. Не виключено, що саме сьогодні ви отримаєте довгоочікувану звістку. Бажано бути уважними з фінансами.

Важливо сьогодні і не забувати про почуття міри – переїдання, захланність чи жадібність призведуть до поганих наслідків.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 23 грудня 2018 для Скорпіона

Скорпіонам-водіям особливо пильними варто залишатися на дорозі та не порушувати правил. Те ж саме стосується і Скорпіонів-пішоходів – перебігати дорогу де попало не варто.

Обережність варто проявити і у питанні здоров'я.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 23 грудня 2018 для Стрільця

Зробіть щось незвичне та спробуйте вирватися з рутини. Можете сміливо наважуватися на щось нове та спробувати поекспериментувати. День добрий для будь-яких змін, при цьому сьогодні не обов’язково виходити з дому – головне не просиджувати весь час на дивані.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 23 грудня 2018 для Козерога

Тим, хто страждає від рутини, рекомендують більше фантазувати та мріяти – і життя стане цікавішим. Гарне закінчення матиме романтичний вечір – не забудьте про свічки та добру музику.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 23 грудня 2018 для Водолія

Настрій буде мінливим, а часом і дратівливим. Керувати такими перепадами – справа не з простих, але ви все ж постарайтеся. Врешті пам’ятайте, що "негативні" емоції є невід’ємною частиною нашого життя, головне – не проектувати нашу злість на інших та не діяти зопалу.

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Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 23 грудня 2018 для Риб

Пам’ятайте одну з найголовніших істин життя – немає нічого постійного. Якщо ви змиритись з тим, що все змінюється – пережити день буде легше. Ті ж, хто всіма силами не бачитиме необхідності в змінах, і старатиметься залишити все як раніше, можуть зіткнутися зі складнощами.