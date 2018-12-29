Гороскоп на 29 грудня для всіх знаків зодіаку передбачає день, у який варто бути уважним до здоров'я та не нехтувати елементарними правилами безпеки. Сьогодні буде дуже просто засудитися. Читайте гороскоп на 29 грудня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

У цей день важливо буде відмовитися від критичного ставлення до себе та інших – постарайтеся сприймати світ таким, яким він є. Неприємних розмов старайтеся уникати та не починати. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 29 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 29 грудня 2018 для Овна

День дуже сприятливий для хобі, читання або ж вивчення чогось нового. Також в суботу можна сміливо йти на шопінг або ж пробувати експерементувати з зовнішнім виглядом. Єдине застереження – представникам цього знаку не варто суттєво змінювати довжину волосся.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 29 грудня 2018 для Тельця

Краще зосередитись на своїй зовнішності – сходити до косметолога або змінити зачіску. Також день сприятливий для покупок одягу та повного оновлення гардеробу.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 29 грудня 2018 для Близнюків

Присвятіть час невиконаним справам, які накопичилися протягом останнього місяця. Якщо ви цього не зробите – ваша майбутня відпустка може опинитися під загрозою.

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Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 29 грудня 2018 для Рака

Сьогодні добрий день, щоб потурбуватися у першу чергу про себе. Відкиньте на другий план обов’язки перед іншими та виділіть більше часу на влаштування власного життя.

Це ж стосується і тих, хто цей день проведе не роботі – візьміться за справу, яка вам до душі, а не ту, яку в пріоритет поставили ваші колеги.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 29 грудня 2018 для Лева

Будьте уважні до кількості спожитого алкоголю, адже це може негативно позначитись на спілкуванні з вашими близькими. Також контролюйте кожне своє слово та не обіцяйте того, що не зможете виконати.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 29 грудня 2018 для Діви

У фінансовому плані будьте дуже уважні. Є велика ймовірність, що вас спробують обдурити або ж просто щось викрасти. Тож виходячи в людне місце – уважно слідкуйте за всіма своїми речами та краще не носіть із собою великі суми грошей.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 29 грудня 2018 для Терезів

Ретельніше підходите до питань оздоровлення та процедур, які здатні зміцнити імунітет. Інакше ви ризикуєте підхопити застуду та провести на лікарняному щонайменше тиждень. Якщо у вас є можливість, то варто піти у відпустку.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 29 грудня 2018 для Скорпіона

Проблеми вирішуйте по мірі їх надходження. За допомогою звертайтесь до свого партнера. Менше слухайте порад сторонніх людей та намагайтесь не пліткувати про своє найближче оточення, адже ви можете зіпсувати стосунки з друзями.

Свої плани на майбутнє тримайте при собі та не допускайте, щоб у ваші конфлікти з близькою людиною втручалися родичі.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 29 грудня 2018 для Стрільця

Незабаром на вас очікує подорож, яка принесе багато нових знайомих. Будьте уважні з транспортом, якщо є можливість не брати власний автомобіль – оберіть краще автобус або ж потяг. Адже не виключені поломки вашого транспорту, які потягнуть за собою суттєві фінансові витрати.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 29 грудня 2018 для Козерога

Розсудливість та терплячість дозволить вам досягнути бажаного результату на роботі. В другій половині дня найкраще зайнятись рутинною роботою, зокрема, роботою з паперами.

Будьте уважні на дорозі, під час занять спортом та в побуті. Не виключені переломи або опіки, тож будьте насторожі. Також варто відмовитися від засмаги біля водойм.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 29 грудня 2018 для Водолія

Варто поїхати у подорож. Це може бути як далека поїздка заради відпочинку, так і відвідини родичів чи друзів. Саме у другій половині тижня вам дійсно вдасться відпочити від усіх проблем та прийняти важливі для себе рішення.

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Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 грудня 2018 для Риб

Будьте дуже уважні до своїх фінансів. Через занадто велику довіру до реклами, ви можете придбати не потрібний вам продукт. При тому, можете витратити велику суму грошей, але не отримаєте бажаний результатів від покупки.