Хто з українських зірок отримав нагороду Elle Style Awards 2019: список переможців
Ввечері 6 листопада весь представники українського шоу-бізнес зібралися у столиці, щоб відзначити одну з найочікуваніших подій року – урочисту церемонію нагородження Elle Style Awards 2019. Лауреатами стали 15 знаменитостей.
Організатори світського заходу перед нагородженням оголосили, що саме українці будуть визначати, хто із зірок отримає престижну нагороду. На офіційному сайті Elle запустили голосування, запропонувавши читачам віддати свій голос за одну людину в кожній з номінацій. Відтак 6 листопада стало відомо, хто ж отримав статуетку Elle Style Awards 2019.
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Переможці Elle Style Awards 2019: список
"Співачка року" – Alina Pash
"Ікона стилю" – Катерина Сільченко
"Дизайнер року" – Лілія Літковська
"Fashion-колаборація" – Guzema Jewelry і MONATIK
"Музичний проєкт" – MONATIK
"Герой світської хроніки" – Іраклі Макацарія
"Модель року" – Катерина Зуб
"Натхнення року" – Вікторія Тігіпко
"Ютуб-проєкт року" – Антон Птушкін
"Ютуб-проєкт в категорії "Бізнес" – Євгеній Черняк