Хто з українських зірок отримав нагороду Elle Style Awards 2019: список переможців

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Elle Style Awards 2019: список переможців
Elle Style Awards 2019: список переможців / Колаж LifeStyle 24

Ввечері 6 листопада весь представники українського шоу-бізнес зібралися у столиці, щоб відзначити одну з найочікуваніших подій року – урочисту церемонію нагородження Elle Style Awards 2019. Лауреатами стали 15 знаменитостей.

Організатори світського заходу перед нагородженням оголосили, що саме українці будуть визначати, хто із зірок отримає престижну нагороду. На офіційному сайті Elle запустили голосування, запропонувавши читачам віддати свій голос за одну людину в кожній з номінацій. Відтак 6 листопада стало відомо, хто ж отримав статуетку Elle Style Awards 2019. 

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Переможці Elle Style Awards 2019: список 

"Співачка року" – Alina Pash

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ELLE Ukraine (@elle_ukraine)

"Ікона стилю" – Катерина Сільченко

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ELLE Ukraine (@elle_ukraine)

"Дизайнер року" – Лілія Літковська

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ELLE Ukraine (@elle_ukraine)

"Fashion-колаборація" – Guzema Jewelry і MONATIK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ELLE Ukraine (@elle_ukraine)

"Музичний проєкт" – MONATIK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ELLE Ukraine (@elle_ukraine)

"Герой світської хроніки" – Іраклі Макацарія

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ELLE Ukraine (@elle_ukraine)

"Модель року" – Катерина Зуб 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ELLE Ukraine (@elle_ukraine)

"Натхнення року" – Вікторія Тігіпко

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ELLE Ukraine (@elle_ukraine)

"Ютуб-проєкт року" – Антон Птушкін

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ELLE Ukraine (@elle_ukraine)

"Ютуб-проєкт в категорії "Бізнес" – Євгеній Черняк

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ELLE Ukraine (@elle_ukraine)

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Нагороди
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