Історія із учасником від України ще не завершена, – Кириленко про переможницю Нацвідбору MARUV

Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко втретє прокоментував відбір до Євробачення-2019 від України. Він зазначив, що переможець національного конкурсу, тобто співачка MARUV, не може представляти країну, поки виступає в країні-агресорі.

Раніше В'ячеслав Кириленко вже заявляв на своїй сторінці у Twitter, що переможець відбору Євробачення від України не може представляти країну і водночас демонстративно давати концерти в Росії. В такому випадку "краще взагалі туди не їхати нікому і не треба буде витрачати час на пояснення, що насправді між Україною та РФ не дружба і гастролі, а агресія, анексія і окупація".

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Одразу після завершення фіналу Національного відбору Євробачення-2019 та перемоги артистки MARUV, що продовжує гастролювати у Росії, Кириленко вкотре підтвердив свою позицію у Twitter.

Про Нацвідбір на Євробачення. Можу ще раз повторити думку дуже багатьох: представником України не може бути артист, який гастролює у державі-агресорі, планує робити це і надалі й не бачить у цьому нічого неприйнятного. Тому історія із учасником від України ще далеко не завершена,

– йдеться в повідомленні віце-прем'єр-міністра.



Скріншот із сторінки В'ячеслава Кириленка

Додамо, що телеканал СТБ, який транслював усі прямі ефіри Національного відбору у лютому має за собою право лише проводити відбір учасників і підраховувати голоси суддів та глядачів. Заключне слово належить НСТУ – Національній суспільній телерадіокомпанії України, яка після оголошення переможця відбору підписує договір з виконавцем. Однак про рішення НСТУ поки що інформації немає. Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці член правління у Суспільному мовленні Олександра Кольцова.