Історія із учасником від України ще не завершена, – Кириленко про переможницю Нацвідбору MARUV

217 Читать новость на русском
В'ячеслав Кириленко
В'ячеслав Кириленко / Facebook / @В'ячеслав Кириленко

Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко втретє прокоментував відбір до Євробачення-2019 від України. Він зазначив, що переможець національного конкурсу, тобто співачка MARUV, не може представляти країну, поки виступає в країні-агресорі.

Раніше В'ячеслав Кириленко вже заявляв на своїй сторінці у Twitter, що переможець відбору Євробачення від України не може представляти країну і водночас демонстративно давати концерти в Росії. В такому випадку "краще взагалі туди не їхати нікому і не треба буде витрачати час на пояснення, що насправді між Україною та РФ не дружба і гастролі, а агресія, анексія і окупація".

Читайте також: Не можуть брати участь, – віце-прем'єр зробив жорстку заяву про Нацвідбір Євробачення

Одразу після завершення фіналу Національного відбору Євробачення-2019 та перемоги артистки MARUV, що продовжує гастролювати у Росії, Кириленко вкотре підтвердив свою позицію у Twitter.

Про Нацвідбір на Євробачення. Можу ще раз повторити думку дуже багатьох: представником України не може бути артист, який гастролює у державі-агресорі, планує робити це і надалі й не бачить у цьому нічого неприйнятного. Тому історія із учасником від України ще далеко не завершена,
– йдеться в повідомленні віце-прем'єр-міністра.


Скріншот із сторінки В'ячеслава Кириленка

Додамо, що телеканал СТБ, який транслював усі прямі ефіри Національного відбору у лютому має за собою право лише проводити відбір учасників і підраховувати голоси суддів та глядачів. Заключне слово належить НСТУ – Національній суспільній телерадіокомпанії України, яка після оголошення переможця відбору підписує договір з виконавцем. Однак про рішення НСТУ поки що інформації немає. Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці член правління у Суспільному мовленні Олександра Кольцова.

blog_ava
Над підконтрольним Україні селищем на Донбасі пролетіли військові літаки, – ОБСЄ
23 лютого
6697
Теги: LifeStyle MARUV Новини LifeStyle Євробачення 2019 Євробачення Новини України Україна – Росія В'ячеслав Кириленко
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Нацвідбір до Євробачення-2019: що відомо про фіналістів шоу та їхні пісні
23 лютого 15:37 Нацвідбір до Євробачення-2019: що відомо про фіналістів шоу та їхні пісні
Юлія Михайлова 6474
Відбір на Євробачення-2019 від України: хто пройшов у фінал
23 лютого 13:40 Відбір на Євробачення-2019 від України: хто пройшов у фінал
13707
Що почитати цікавого: п'ять яскравих книжок, які не можна пропустити
22 лютого 20:00 Що почитати цікавого: п'ять яскравих книжок, які не можна пропустити
Євгенія Мазур 378
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 22-24 лютого
22 лютого 16:22 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 22-24 лютого
547
Від тигрової акули до ската-вбивці: 5 найнебезпечніших тварин у житті Стіва Ірвіна
22 лютого 13:02 Від тигрової акули до ската-вбивці: 5 найнебезпечніших тварин у житті Стіва Ірвіна
Юлія Девда 1698
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук