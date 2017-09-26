Кайлі Дженнер натякнула на заручини зі своїм коханим Тревісом Скоттом: фотофакт

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Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт для GQ
Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт для GQ / www.gq.com

Американська світська левиця Кайлі Дженнер вже 1,5 року перебуває у стосунках з репером Тревісом Скоттом і виховує 9-річну доньку Стормі від нього. Однак пара досі залишається в статусі пари, але блогерка натякнула на можливі зміни у їхніх стосунках.

Так, 3 грудня Кайлі Дженнер опублікувала у своїх Instagram-Stories серію знімків, серед яких залишила фото з їхньої спільної фотосесії для GQ. На світлині, де він ніжно торкається губами її обличчя, вона розмістила "емоджі" у вигляді персня.

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Фанати вже встигли припустити, що таким чином зірка сповістила свою аудиторію про заручини з коханим, однак більше деталей зірка вирішила не оприлюднювати. Зі сторони Тревіса також не чути жодної інформації.

Кайлі Дженнер заручилась
Кайлі Дженнер ймовірно заручилась / Instagram-Stories / @kyliejenner

Інсайдери західних видань навіть стверджують, що кілька тижнів тому бачили, як Кайлі обирала собі обручку в одному з бутиків Polacheck's Jewelers. Інші прихильники переконані, що пара давно таємно одружена, адже закохані неодноразово називали на публіці одне одного чоловіком і дружиною. Сама ж Кайлі любила хизуватись на своїх Instagram-сторінці перснем, схожим на заручальне кільце.

Тому можна лише підозрювати, що 21-річна Instagram-зірка почала підготування до свого весілля з обранцем і батьком її доньки.

Дивіться за розвитком стосунків Кайлі і Тревіса:
Теги: LifeStyle Кайлі Дженнер Зіркові романи Зіркові весілля
Джерело: 24 канал
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