Кайлі Дженнер натякнула на заручини зі своїм коханим Тревісом Скоттом: фотофакт

Американська світська левиця Кайлі Дженнер вже 1,5 року перебуває у стосунках з репером Тревісом Скоттом і виховує 9-річну доньку Стормі від нього. Однак пара досі залишається в статусі пари, але блогерка натякнула на можливі зміни у їхніх стосунках.

Так, 3 грудня Кайлі Дженнер опублікувала у своїх Instagram-Stories серію знімків, серед яких залишила фото з їхньої спільної фотосесії для GQ. На світлині, де він ніжно торкається губами її обличчя, вона розмістила "емоджі" у вигляді персня.

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Фанати вже встигли припустити, що таким чином зірка сповістила свою аудиторію про заручини з коханим, однак більше деталей зірка вирішила не оприлюднювати. Зі сторони Тревіса також не чути жодної інформації.



Кайлі Дженнер ймовірно заручилась / Instagram-Stories / @kyliejenner

Інсайдери західних видань навіть стверджують, що кілька тижнів тому бачили, як Кайлі обирала собі обручку в одному з бутиків Polacheck's Jewelers. Інші прихильники переконані, що пара давно таємно одружена, адже закохані неодноразово називали на публіці одне одного чоловіком і дружиною. Сама ж Кайлі любила хизуватись на своїх Instagram-сторінці перснем, схожим на заручальне кільце.

Тому можна лише підозрювати, що 21-річна Instagram-зірка почала підготування до свого весілля з обранцем і батьком її доньки.