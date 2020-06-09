Кіану Рівз прокоментував зйомки у фільмі "Матриця 4": Ця історія дасть поживу для мозку
Через пандемію коронавірусу створення бойовика "Матриця 4" зупинили. Однак автори проєкту активно підігрівають цікавість кіноманів до майбутньої прем'єри. Так, днями головний актор кінострічки Кіану Рівз прокоментував зйомки.
У новому випуску журналу Empire Кіану Рівз зізнався, що запрошення на зйомки нової "Матриці" для нього було несподіваним. Довго не обмірковуючи, актор погодився знов перевтілитись у Нео. А переконати Кіану Рівза зумів сценарій, майстерно написаний Ланою Вачовскі.
Читайте також: Кіану Рівз може з'явитись у новому фільмі Marvel, – ЗМІ
"Лана Вачовскі написала чудовий сценарій і неймовірну історію, яка мені сподобалась. Це єдина причина, чому я погодився на зйомки. У цій історії є щось значуще, вона дасть поживу для мозку", – зазначив Кіану Рівз.
До проєкту долучилась і інша зірка "Матриці" – Керрі-Енн Мосс. Вона зізналась журналістам, що ніколи не думала, що франшиза матиме продовження.
Що відомо про зйомки "Матриця 4"
Ще у серпні 2019 року представники кіностудії Warner Brothers оголосили, що франшиза "Матриця" матиме продовження. Сценарій довірили знаменитому тріо – Лані Вачовскі, Олександру Хемону і Девіду Мітчеллу.
Наразі деталей сюжету не розголошують, однак відомо, що кінострічка розкаже про протистояння головних героїв комп'ютерній програмі "Матриця". У ЗМІ також припускали, що у новому фільмі може з'явитись Морфеус, однак офіційно цієї інформації не підтвердили.
Зйомки розпочались ще на початку 2020 року. Тоді у мережі з'явились перші кадри з Кіану Рівзом та Керрі-Енн Мосс. Через пандемію коронавірусу знімальний процес зупинили та планують відновити до кінця року. Прем'єра запланована на травень 2021 року.
Як змінились актори "Матриця" / Фото Instagram / @megustaelcineoficial