Через пандемію коронавірусу створення бойовика "Матриця 4" зупинили. Однак автори проєкту активно підігрівають цікавість кіноманів до майбутньої прем'єри. Так, днями головний актор кінострічки Кіану Рівз прокоментував зйомки.

У новому випуску журналу Empire Кіану Рівз зізнався, що запрошення на зйомки нової "Матриці" для нього було несподіваним. Довго не обмірковуючи, актор погодився знов перевтілитись у Нео. А переконати Кіану Рівза зумів сценарій, майстерно написаний Ланою Вачовскі.

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"Лана Вачовскі написала чудовий сценарій і неймовірну історію, яка мені сподобалась. Це єдина причина, чому я погодився на зйомки. У цій історії є щось значуще, вона дасть поживу для мозку", – зазначив Кіану Рівз.

До проєкту долучилась і інша зірка "Матриці" – Керрі-Енн Мосс. Вона зізналась журналістам, що ніколи не думала, що франшиза матиме продовження.

Що відомо про зйомки "Матриця 4"

Ще у серпні 2019 року представники кіностудії Warner Brothers оголосили, що франшиза "Матриця" матиме продовження. Сценарій довірили знаменитому тріо – Лані Вачовскі, Олександру Хемону і Девіду Мітчеллу.

Наразі деталей сюжету не розголошують, однак відомо, що кінострічка розкаже про протистояння головних героїв комп'ютерній програмі "Матриця". У ЗМІ також припускали, що у новому фільмі може з'явитись Морфеус, однак офіційно цієї інформації не підтвердили.

Зйомки розпочались ще на початку 2020 року. Тоді у мережі з'явились перші кадри з Кіану Рівзом та Керрі-Енн Мосс. Через пандемію коронавірусу знімальний процес зупинили та планують відновити до кінця року. Прем'єра запланована на травень 2021 року.



Як змінились актори "Матриця" / Фото Instagram / @megustaelcineoficial