Стрімінгова компанія HBO Europe вперше за історію існування опублікує український фільм "Мої думки тихі". Комедія вже підкорила вітчизняних кіноманів та критиків, тому її побачать і європейці.

Про це автори проєкту оголосили на фейсбук-сторінці фільму. Реліз комедії на HBO Europe запланований на осінь 2020 року. Саме тоді українську комедію "Мої думки тихі" зможуть переглянути європейські кіномани, а про пригоди героїв Ірми Вітовської та Андрія Лідаговського заговорять за кордоном.

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Тепер це не просто перший український фільм про високого "чувака", але і перший український фільм який може ліпити логотип HBO на всі свої картинки і постери,

– зазначили представники фільму.



"Мої думки тихі" з'явиться на HBO Europe / Фото Facebook / @MyThoughtsAreSilent

Що відомо про комедію "Мої думки тихі"

Фільм "Мої думки тихі" став повнометражним дебютом талановитого режисера Антоніо Лукіча. Вперше комедію переглянули в рамках Одеського міжнародного кінофестивалю, де картина отримала одразу кілька відзнак від глядачів та критиків. Тому вже тоді успіх комедії "Мої думки тихі" вже був прогнозований. Згодом стрічка отримала "Золоті Дзиґи" та нагороди міжнародних кінофестивалів, зокрема, в Карлових Варах.

За сюжетом, молодий звукорежисер Вадим нарешті отримує шанс покинути Київ та емігрувати до Канади. Але для цього йому потрібно записати звуки карпатських тварин. Прагнення поїхати з "незручної Україну"и" настільки сильне, що головний герой готовий виконати всі умови. І все могло б бути звичайною роботою для Вадима, якби у мандрівку з ним не вирушила його мама.

Прем'єра фільму в кінотеатрах відбулась 16 січня 2020 року. За час прокат понад 100 тисяч кіноманів переглянули комедію "Мої думки тихі" та дали стрічці чимало схвальних відгуків.

Дивіться трейлер до фільму "Мої думки тихі": відео