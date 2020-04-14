Концерт чи кінофестиваль: онлайн-події квітня, які зможуть вас вразити

Ще якихось 20 років тому було б і складно уявити, що концерти можна проводити онлайн, і для цього не потрібен телевізор. Однак весною 2020 року – це звична справа.

Концерт топових артистів

Дата проведення – 15 квітня.

В умовах пандемії коронавірусу артисти підлаштовуються до нових реалій і не залишаються байдужими до ситуації в країні. 15 квітня відбудеться унікальна подія: українські топові артисти виступлять у 10-годинному марафоні "Разом вдома". Оля Цибульська, Артем Пивоваров, Віталій Козловський, Сергій Бабкін, Ірина Федишин, Сергій Танчинець, Alyosha, Слава Камінська, Олександра Заріцька – це далеко не весь список виконавців, які візьмуть участь у марафоні.

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Знаменитості будуть співати онлайн свої пісні та спілкуватися з аудиторією. Але не тільки, аби розважити своїх шанувальників, а й щоб зібрати кошти для благодійного фонду Let's help. Зараз він збирає гроші на закупівлю засобів індивідуального захисту для медичних і соціальних працівників, які щодня наражають себе на небезпеку. Українські зірки вже записали спільну пісню, в якій закликали усіх залишатись вдома і на власному прикладі демонструють, як дотримуються карантину.

"Ми маємо змогу і можливість зробити переоцінку цінностей нашого людства. Тільки через віру та любов ми зможемо здолати всі негаразди. Віримо, залишаємося небайдужими і підтримуємо один одного. Саме про це моя пісня, саме про це марафон #Разом вдома", – розповів Артем Пивоваров.

Дивіться анонс до благодійного марафону "Разом вдома": відео

Фестиваль кіно

Дати проведення – з 24 квітня до 10 травня.

В режимі онлайн вперше пройде і Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA. Це фактично чи не єдина можливість побачити документальні фільми, які не виходять у прокат. Переглянути стрічки зможуть усі охочі, адже покази будуть безкоштовними на сайті фестивалю! Тож якщо ви не знаєте чим зайнятися на карантині, можна з головою поринути у світ документального кіно.

Дивіться анонс фестивалю Docudays UA: відео

Відомо, що на вибір кіноманів представлять 50 нових кінострічок. Радимо звернути увагу на фільм "Земля блакитна, ніби апельсин" Ірини Цілик. Кінострічка розповідає про родину з прифронтової Красногорівки. Стрічка здобула перемогу на найпрестижнішому фестивалі незалежного кіно Санденс у США!

Дивіться трейлер до фільму "Земля блакитна, ніби апельсин": відео