Куди піти у Києві на вихідних: афіша 14-17 лютого

Романтичний настрій, багато квітів і любові – все це про День Валентина та вихідні, які чекають на всіх українців. І йдеться не лише про свято в компанії партнера, а й про рідних та друзів, яким ви можете вкотре подякувати за їхню віру та підтримку. А щоб ще більше закріпити ваші добрі почуття одне одного – пропонуємо вам підбірку подій у Києві, де ви можете провести час разом.

Весна вже поряд, тому насолоджуйтесь останніми зимовими днями та посиденьками!

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Національний відбір Євробачення-2019

Палац культури КПІ

16 лютого, 18:00

Вартість: 320-1090 гривень

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Прийшов час другого півфіналу Національного відбору музикантів для участі в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019! Уже відомі імена перших півфіналістів: MARUV, Brunettes Shoot Blondes і YUKO, але хто буде змагатися з ними за перше місце далі? Хочете дізнатися ім'я переможця і першим почути пісню, яка представить Україну на міжнародному конкурсі? Готуйтеся до телевізійної зйомки, виступу найпопулярніших вітчизняних виконавців і жартів ведучого Національного відбору Сергія Притули! Фінал вже зовсім скоро – 23 лютого!



Національний відбір Євробачення-2019

Oomph!

Жовтневий палац

16 лютого, 19:00

Вартість: 849-2799 гривень

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Цього року німецький гурт Oomph! відзначає 30-річний ювілей! Вони повернулися з творчої відпустки, яку взяли в 2015 році після виходу попередньої платівки, та готові увірватися на найбільші європейські сцени з новим альбомом, подробиці якого зберігаються в суворій таємниці. Згадайте молодість, розженіть кров по тілу і насолоджуйтеся індастріал-метал концертом у супроводі симфонічного оркестру. Україна стане однією з перших країн, які приймають в гостях німецький колектив, так що зустрінемо їх 16 лютого дружними оплесками!



Oomph!

Ліхтаріус: історії оживають

Caribbean Club

17 лютого, 12:00

Вартість: 250-1800 гривень

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Погодьтеся, що сімейне шоу повинно бути цікавим не лише дітям, а й батькам – і "Ліхтаріус" сподобається глядачеві незалежно від віку! Яскравий аналог бродвейського мюзиклу під живий акомпанемент джазового оркестру – це всього-лише верхівка айсберга від зіркових творців шоу Олени Коляденко, Павла Бондаренко та Ігоря Кулєшина. Добра та казкова подорож у чарівний світ музики чекає на вас 17 лютого!



Ліхтаріус: історії оживають

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Tech N9ne

Atlas

17 лютого, 19:00

Вартість: 1020-2200 гривень

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Реп – найпопулярніший і затребуваний жанр музики на даний момент, хочете ви того чи ні. І поки вітчизняні виконавці набирають повітря в легені, щоб голосно заявити про себе всьому світу – Україна приймає до себе всесвітньо відомих реп-артистів, в число яких входить "король андеграунду" Tech N9ne. Він є одним з найуспішніших незалежних артистів в світі, який відомий скорострільним флоу і яскравими виступами, що можуть сподобатися навіть далекому від жанру слухачеві.



Tech N9ne

Poets of the Fall

Atlas

19 лютого, 20:00

Вартість: 1489-2899 гривень

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Від виступу фінських рокерів Poets of the Fall віє таким приємним флером ностальгії, що важко не піддатися спокусі і залишитися 19 лютого вдома. Романтичні, емоційні, осінні і такі парадоксальні, адже зігрівають в холодну пору краще всякого міцного коктейлю або в'язаного шарфа. Крім того, "осінні поети" приїжджають не з порожніми руками, а з новим альбомом "Ultraviolet", який вийшов 31 січня, і повернув групі колишній запал і популярність!



Poets of the Fall