Куди піти у Києві на вихідних: афіша 21-23 червня

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Афіша подій у Києві 21-23 червня
Афіша подій у Києві 21-23 червня / unsplash.com

Посеред гарячого літа так і хочеться поїхати за місто чи відправитись в коротку мандрівку в українські Карпати або на Дністер. Але не забувайте, що в столиці України також є чимало розваг, якими можна насолодитись в компанії друзів.

Гучні фестивалі, яскраві концерти та перформанси – усе для чудового проведення часу цими вихідними. Не пропустіть!

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Акваріум БГ65

Caribbean Club

20-21 червня, 19:00

Вартість: 790-3190 гривень

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Нарешті відбудеться довгоочікувана зустріч Бориса Гребенщиков, гурту "Акваріум" та їх численних фанатів в українській столиці. Більш того, до 65-річного ювілею БГ і його команда музикантів планують відіграти два концерти, замість одного – 20 і 21 червня. Вже протягом 47 років Борис Борисович очолює найкращу арт-рок команду на всьому пострадянському просторі. Існує щонайменше 3 пісні з репертуару Гребенщикова, які знає його кожен відданий слухач, але які, за словами автора, жодного разу не були виконані вірно – "Не витрачай час", "Для тих хто закоханий" і "Двері Трави", на честь якої було названо концертну програму. Від цих пісень віє палючим сонцем Махачкали, відпочинком та східною версією регі.

Афіша подій у Києві 21-23 червня
Акваріум БГ65

Фестиваль німого кіно і сучасної музики

Сцена 6

20-22 червня, 19:00

Вартість: 100 гривень

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Кількість різноманітних кінофестивалів у Києві стає дедалі більшою, заохочуючи кіноманів зі всієї країни відкривати нові імена і знайомитись з найцікавішими фільмами планети. Але Фестиваль німого кіно та сучасної музики "Німі ночі", який цього року проходить дев'ятий рік поспіль – єдиний в Україні та найбільший у Східній Європі. До вашої уваги у Довженко-центрі відбудеться показ 6 німих стрічок (які протягом тривалого часу вважались назавжди утраченими) у супроводі музикантів Білорусі, Литви, Великої Британії, Австрії та України. Шукайте програму фестивалю і детальний розклад сеансів на сторінці продажу квитків.

Афіша подій у Києві 21-23 червня
Фестиваль німого кіно і сучасної музики

Miles Kane

Зелений Театр

21 червня, 20:00

Вартість: 990-1490 гривень

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Ви чули про нашого зоряного гостя, якщо полюбляєте інді-рок або музику Алекса Тернера (Arctic Monkeys). Але попри велику кількість музичних проектів, цього разу Майлз Кейн завітає до Києва сольно. Музикант з Великої Британії відмовився від театрального пафосу The Last Shadow Puppets заради справжнього інді, гаражного звучання і рок-н-рольного драйву перевантажених електрогітар. Ліричний, танцювальний, жорсткий – такими словами можна описати його новий альбом Coup De Grace, який був записаний після 5-річного творчого затишшя і став одним з найкращих британських релізів 2018. Чекаємо на фанатів Англії, британської королеви та гаражного інді у "Зеленому Театрі".

Афіша подій у Києві 21-23 червня
Miles Kane

Безмежний острів

Заповідник "Софія Київська"

22 червня, 19:00

Вартість: 325-550 гривень

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Спеціально для прихильників оперної музики українська композиторка Вікторія Польова виконає власну оперу "Безмежний острів". Протягом 2018-2019 років, після отримання Національної премії ім. Тараса Шевченка, Вікторія встигла провести серію концертів, але фінальним акордом стане виступ 22 червня у заповіднику "Софія Київська". Разом з Вікторією "Безмежний острів" виконають: вокалістки Мар'яна Головко та Софія Байбакова, вокалістка та диригентка Оксана Нікітюк, віолончеліст Юрій Погорецький, скрипаль Тарас Яропуд, ударник Євген Ульянов, флейтистка Мирослава Сіренко та трубач Михайло Головін.

Афіша подій у Києві 21-23 червня
Безмежний острів

Літо на ВДНГ

Травень-вересень, з 10:00

Інформація і розклад

Ви ще не знаєте, де проводити літом вільний час у межах столиці? Звичайно ж, на території ВДНГ, який протягом вже кількох років стає найкрутішим місцем для міського відпочинку. Приходьте всією сім'єю, кличте друзів, запрошуйте рідних, та насолоджуйтесь новим сезоном розваг і пригод разом з проектом "Літо на ВДНГ". Тут є все необхідне для релаксу: кіносеанси, фудкорт зі смачною їжею та бари з прохолодними напоями, басейн і дитячі майданчики, оренда велосипедів. Якщо бажаєте провести вільний час з користю, то приходьте на лекції, фестивалі, майстер-класи, семінари. Запрошуйте друзів на відпочинок у "Пікнік Сад" і не хвилюйтесь, якщо раптом у вас немає кошика – на місці можна придбати усе необхідне. На ВДНГ ще багато всього цікавого, тому радимо зайти на сайт проекту, щоб ознайомитись з детальним розкладом заходів, а також зі всією необхідною інформацією.

Афіша подій у Києві 21-23 червня
Літо на ВДНГ

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День літнього сонцестояння: прикмети та традиції
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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини культури Новини Києва Афіша
Джерело: LifeStyle 24
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