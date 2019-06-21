Куди піти у Києві на вихідних: афіша 21-23 червня

Посеред гарячого літа так і хочеться поїхати за місто чи відправитись в коротку мандрівку в українські Карпати або на Дністер. Але не забувайте, що в столиці України також є чимало розваг, якими можна насолодитись в компанії друзів.

Гучні фестивалі, яскраві концерти та перформанси – усе для чудового проведення часу цими вихідними. Не пропустіть!

Читайте також: Куди піти у Києві у червні: афіша найцікавіших подій

Акваріум БГ65

Caribbean Club

20-21 червня, 19:00

Вартість: 790-3190 гривень

Придбати квитки

Нарешті відбудеться довгоочікувана зустріч Бориса Гребенщиков, гурту "Акваріум" та їх численних фанатів в українській столиці. Більш того, до 65-річного ювілею БГ і його команда музикантів планують відіграти два концерти, замість одного – 20 і 21 червня. Вже протягом 47 років Борис Борисович очолює найкращу арт-рок команду на всьому пострадянському просторі. Існує щонайменше 3 пісні з репертуару Гребенщикова, які знає його кожен відданий слухач, але які, за словами автора, жодного разу не були виконані вірно – "Не витрачай час", "Для тих хто закоханий" і "Двері Трави", на честь якої було названо концертну програму. Від цих пісень віє палючим сонцем Махачкали, відпочинком та східною версією регі.



Акваріум БГ65

Фестиваль німого кіно і сучасної музики

Сцена 6

20-22 червня, 19:00

Вартість: 100 гривень

Придбати квитки

Кількість різноманітних кінофестивалів у Києві стає дедалі більшою, заохочуючи кіноманів зі всієї країни відкривати нові імена і знайомитись з найцікавішими фільмами планети. Але Фестиваль німого кіно та сучасної музики "Німі ночі", який цього року проходить дев'ятий рік поспіль – єдиний в Україні та найбільший у Східній Європі. До вашої уваги у Довженко-центрі відбудеться показ 6 німих стрічок (які протягом тривалого часу вважались назавжди утраченими) у супроводі музикантів Білорусі, Литви, Великої Британії, Австрії та України. Шукайте програму фестивалю і детальний розклад сеансів на сторінці продажу квитків.



Фестиваль німого кіно і сучасної музики

Miles Kane

Зелений Театр

21 червня, 20:00

Вартість: 990-1490 гривень

Придбати квитки

Ви чули про нашого зоряного гостя, якщо полюбляєте інді-рок або музику Алекса Тернера (Arctic Monkeys). Але попри велику кількість музичних проектів, цього разу Майлз Кейн завітає до Києва сольно. Музикант з Великої Британії відмовився від театрального пафосу The Last Shadow Puppets заради справжнього інді, гаражного звучання і рок-н-рольного драйву перевантажених електрогітар. Ліричний, танцювальний, жорсткий – такими словами можна описати його новий альбом Coup De Grace, який був записаний після 5-річного творчого затишшя і став одним з найкращих британських релізів 2018. Чекаємо на фанатів Англії, британської королеви та гаражного інді у "Зеленому Театрі".



Miles Kane

Безмежний острів

Заповідник "Софія Київська"

22 червня, 19:00

Вартість: 325-550 гривень

Придбати квитки

Спеціально для прихильників оперної музики українська композиторка Вікторія Польова виконає власну оперу "Безмежний острів". Протягом 2018-2019 років, після отримання Національної премії ім. Тараса Шевченка, Вікторія встигла провести серію концертів, але фінальним акордом стане виступ 22 червня у заповіднику "Софія Київська". Разом з Вікторією "Безмежний острів" виконають: вокалістки Мар'яна Головко та Софія Байбакова, вокалістка та диригентка Оксана Нікітюк, віолончеліст Юрій Погорецький, скрипаль Тарас Яропуд, ударник Євген Ульянов, флейтистка Мирослава Сіренко та трубач Михайло Головін.



Безмежний острів

Літо на ВДНГ

Травень-вересень, з 10:00

Інформація і розклад

Ви ще не знаєте, де проводити літом вільний час у межах столиці? Звичайно ж, на території ВДНГ, який протягом вже кількох років стає найкрутішим місцем для міського відпочинку. Приходьте всією сім'єю, кличте друзів, запрошуйте рідних, та насолоджуйтесь новим сезоном розваг і пригод разом з проектом "Літо на ВДНГ". Тут є все необхідне для релаксу: кіносеанси, фудкорт зі смачною їжею та бари з прохолодними напоями, басейн і дитячі майданчики, оренда велосипедів. Якщо бажаєте провести вільний час з користю, то приходьте на лекції, фестивалі, майстер-класи, семінари. Запрошуйте друзів на відпочинок у "Пікнік Сад" і не хвилюйтесь, якщо раптом у вас немає кошика – на місці можна придбати усе необхідне. На ВДНГ ще багато всього цікавого, тому радимо зайти на сайт проекту, щоб ознайомитись з детальним розкладом заходів, а також зі всією необхідною інформацією.



Літо на ВДНГ