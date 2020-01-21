Megxit: що пишуть британські ЗМІ про відхід Гаррі та Меган від королівської родини

Уже кілька тижнів топ новиною ЗМІ Британії є рішення принца Гаррі та Меган Маркл відійти від королівської родини. Уже з весни герцоги Сассекські припинять використовувати свої звання та титули. І, хоч конфлікт на рівні родини уже врегулювали, медіа продовжують детально розбирати історію.

Чим зароблятимуть на життя Гаррі та Меган

Як пише The ​​Independent, про добробут принца Гаррі та Меган Маркл після від’їзду з Британії хвилюватися не варто: бренд королівської пари зможе підтримувати їх на рівні, про який більшість американських знаменитостей можуть лише мріяти. Він уже коштує мільйони доларів, і може досягти мільярдів після розлуки з королівською родиною.

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Так, виконавчий директор Hollywood Branded Стейсі Джонс у коментарі виданню розповідає, що Меган і Гаррі за останні 60 днів отримали понад 90 тис. згадок у ЗМІ, що може вартувати понад 15 мільярдів доларів, згідно з даними служби моніторингу засобів масової інформації Critical Mention.

Хоча згадки у ЗМІ не обов'язково приносять доходи, можливість пари в майбутньому подавати себе так, як вони вважають за потрібне, буде надзвичайно вигідною, вважає Джонс.

Бренд Меган Маркл і принца Гаррі коштуватиме сотні мільйонів, якщо не потенційно мільярди доларів, якщо вони будуть рухатися вперед з фінансовою незалежністю від королівської сім'ї і якщо вони вирішать переїхати до Північної Америки,

– зазначає експертка.

Вона додає, що їхнє рішення відкриє двері та дозволить їм створити величезні потоки доходів через авторські книги, співпрацю з благодійними організаціями, випуски документальних фільмів, проведення мотиваційних виступів тощо. Крім того, і Меган, і Гаррі матимуть можливість стати "обличчями" брендів.

На сьогодні є лише декілька пар знаменитостей, які мають власний феноменальний бренд, що вартує потенціалу Меган і Гаррі, а також великий інтерес з боку громадськості, ЗМІ та потенційних корпоративних партнерів. Йдеться про Барака та Мішель Обаму, Джорджа та Амаль Клуні, Бейонсе та Jay-Z, Білла та Мелінду Гейтс.



Меган Маркл та принц Гаррі не бідуватимуть після відходу з родини / Getty Images

Герцог і герцогиня Сассекські вже зробили перші кроки, щоб скористатися майбутньою вартістю свого бренду. У червні 2019 року Гаррі та Меган подали заявку на створення торгової марки як для бренду Sussex Royal, так і для спільної благодійної організації – Королівського фонду герцога та герцогині Сассекської.

ТМ затвердили, що надає подружжю контроль над фірмовим одягом та аксесуарами, рекламними та громадськими кампаніями, благодійним збором коштів та друкованими виданнями, включаючи книги, підручники, журнали та листівки.

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Однак є кілька речей, до яких королівській парі варто ставитися з обережністю, щоб їх бренд залишався перспективним та прибутковим. Перше – це необхідність "переосмислити" себе з королівською родиною. Незважаючи на те, що вони оголосили про їх відхід.

Історія знаменитості Меган, безумовно, грає роль. Але саме принц Гаррі, як член королівської сім'ї, є рушієм їхнього фінансового майбутнього.

Пара також повинна уникати прив'язки свого бренду до всього, що здешевлює те, ким вони є чи були. Наприклад, угод про книжки або негативні інтерв'ю про королівську родину.

До побачення і удачі

The Guardian про кризу у королівській родині пише так: сама інституція виживає не тільки завдяки накопиченій вазі традицій, але і завдяки здатності вносити різкі корективи у свій хід, коли нарешті з'являється усвідомлення – час настав.

Британська монархія, повільна за темпераментом, знову знову набирає швидкості на поворотах. Висловлювання Королеви, яка підтримала рішення свого внука, не зупинить бурю навколо пари, але призначене для того, щоб її послабити.



Гаррі, Меган та Арчі покидають Букінгемський палац / Joe Heller

Незважаючи на очевидне бажання Палацу підкреслити лінію під цим питанням, переговори цілком можуть увічнити драму. Безліч питань залишаються без відповіді: зокрема, хто заплатить значну суму за необхідне забезпечення, і як вони покриють свої інші витрати.

Це – не те, чого хотіли у Королівстві. Але це – те, що обрали самі герцог та герцогиня Сассекські. Занепокоєння ускладнюється розумінням того, що монархія Великої Британії також є предметом шоубізнесу. Королівська родина втрачає членів, які є найбільш привабливими для молодого покоління, тоді як тривале правління її шанованої очільниці наближається до кінця.

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Їхню історію часто порівнюють з історією іншого герцога і герцогині: Едвард VIII у 1936 році відмовився від трону, щоб одружитися на двічі розлученій американці Уолліс Сімпсон. Вони провели решту свого життя гірко та безславно. Але Меган та Гаррі – зовсім інша і набагато симпатичніша для народу пара. До того ж, ідеться про дуже різні часи.

Без варіантів

Герцог Сассекський заявив, що "робить стрибок навпомацки", відмовляючись від титулу. Проте запевнив: "іншого варіанту дійсно не було".

ВВС пише про перший з моменту оголошення про відхід виступ принца Гаррі, де він пояснив, що вони з Меган сподівалися продовжити службу королеві, але без державного фінансування. Однак це було неможливо.



Подружжя навряд чи позбудеться уваги ЗМІ навіть після відходу / Dave Granlund

Принц при цьому дав зрозуміти, що вони з Меган не йдуть геть, а він завжди буде поважати бабусю – його "головнокомандувача".

Велика Британія – це мій дім і місце, яке я люблю, і це ніколи не зміниться,

– зазначив герцог Сассекський.

Гаррі пояснив, що відчуває, що такий крок "обереже його родину від усього, що він коли-небудь зазнав у пошуках більш спокійного життя". Крім того, він побоюється, що його дружина може стати жертвою "тих же могутніх сил", що призвели до смерті матері – принцеси Діани.

У цій промові було два важливих посили, зазначає ВВС. Перший – намагання розібратися з "міфом Меган" – ідеєю про те, що герцогиня Сассекська лежить в корені бажання пари вести інше життя. Гаррі ж говорить про багатомісячні дискусії щодо того, як боротися з "викликами багатьох років". Таким чином він дає зрозуміти, що був незадоволений своєю роллю задовго до того, як Меган увійшла в його життя.

Принц підкреслює, що це була його ідея, хоча остаточне рішення подружжя приймало разом.

Друге повідомлення полягає в тому, що принц Гаррі хотів продовжити певну королівську роль, не відділяючись від Палацу повністю. Але це було неможливо.

Що відомо про рішення принца Гаррі та Меган Маркл? 8 січня герцоги Сассекські оголосили про намір скласти свої королівські обов'язки. Принц Гаррі та Меган Маркл пояснили це тим, що прагнуть працювати на себе, а не жити на податки громадян Великої Британії. Королева підтримала таке рішення внука.



Гаррі уже покинув Велику Британію, аби розпочати фінансово незалежне життя разом з Меган Маркл та сином Арчі в Канаді.



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