Мені все нагадує про неї, – принц Гаррі згадав свою маму в документальному фільмі

Герцог Сассекський, як і його брат Вільям, продовжив роботу принцеси Діани. Саме тому у своїх турне вони повторили маршрути, де бувала Леді Ді. В особливому інтерв'ю принц Гаррі поділився, які емоції у нього викликала мандрівка, де була його мама.

Як відомо, африканська мандрівка герцогів Сассекських з сином Арчі стала основою для документального фільму. Кінострічка отримала назву "Гаррі і Меган: африканська подорож" (Harry & Meghan: An African Journey) та містила невидані інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл. Британці зможуть побачити фільм вже вкінці жовтня, а поки у мережі з'являються фрагменти з нього. Так, журнал People розмістив спогади принца Гаррі про його маму.

Головні факти: Що відомо про тур Меган Маркл і принца Гаррі Африкою

Герцог Сассекський вкінці вересня побував в Анголі, де принцеса Діана з місією Червоного Хреста виступала проти виробництва і використання протипіхотних мін. Як і його мама, Гаррі пройшов по замінованому полю та взяв участь у розчищенні територій. Після цього особливого виходу принц зізнався, що для нього дуже важливо продовжувати справу Леді Ді та вшановувати її пам'ять у своїх проєктах.

Бути тут зараз, 22 роки потому, і намагатися закінчити те, що вона почала, – це неймовірно емоційно. Все, що я роблю, нагадує мені про неї,

– поділився принц Гаррі в інтерв'ю.

Окрім цього, герцог Сассекський не приховував, що з болем пережив смерть матері у 1997 році. Щодня спалахи камер та увага журналістів нагадують принцу Гаррі про моторошну автокатастрофу, в якій загинула принцеса Діана, та прощання з нею.

" Кожен раз при вигляді камери, при звуці клацання фотоапарата і його спалаху я повертаюся назад. Це найгірше нагадування про життя мами, яке неминуче сусідить з найкращими", – додав він.



Принц Гаррі та принцеса Діана в Африці / Getty Images / Instagram / @joydreamslink

Що відомо про смерть принцеси Діани?Після розлучення з принцом Чарльзом принцеса Діана часто потрапляла в об'єктиви папараці з Доді аль-Файєдом. Чутки про стосунки пара не підтверджувала, тому журналісти залюбки шукали нові підтвердження романтичних стосунків. У Парижі 31 серпня 1997 року авто з принцесою Діаною та Доді намагалось втекти від папараці, які переслідували їх, та потрапило в жахливу ДТП. Внаслідок аварії Леді Ді та її ймовірний обранець загинули.