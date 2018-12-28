Меню на Новий рік 2019: які смаколики приготувати вдома

Новий рік – найочікуваніше свято в році. Воно символізує початок життя з чистого аркуша. Відтак, саме цей день треба провести якнайкраще, аби протягом року успіх та щастя не покидали та йшли пліч-о-пліч. Для того, щоб святкування пройшло чудово, треба добряче подумати над меню до святкового столу. Найсмачніші та найцкавіші ідеї страв – читайте у нашому матеріалі.

Покровителькою нового року є Жовта Земляна Свиня. Відтак, аби задобрити її треба приготувати ті страви, які їй будуть найбільше до вподоби. Овочеві страви – основне меню на новорічному столі.

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На новорічному столі повинен переважати жовтий колір – символ року Свині. Прикрашати страви на святковому фуршеті слід тертим сиром або курячим жовтком. Для прикрашань також підійдуть частинки апельсинів чи лимона.

Щоб догодити Жовтій Земляній Свині, новорічний стіл 2019 повинен бути прикрашений в жовтих, червоних і золотистих тонах.



Новий рік 2019: як прикрасити стіл

Меню на Новий рік 2019

Закуска холодна

– Нарізка овочів (перець болгарський жовтий, помідор жовтий, броколі, селера, огірок, оливки, зелень);

– Нарізка сирів (камамбер, брі з медом чи смородиновим джемом);

– Нарізка м'ясних виробів (шинка, буженина, ковбава, рулет);



Меню на Новий рік 2019

– Бутерброди з ікрою чи з сиром;



Що приготувати на Новий рік 2019

– Роли та суші;



Роли до новорічного столу 2019

– Сирні кульки.



Сирні кульки до новорічного столу 2019

Закуска гаряча

– Реберця в маринаді;



Ребра в маринаді на Новий рік 2019

– Котлета по-київськи;

– Рулет з яловичини.

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Салати

– "Цезар";



Салат "Цезар" на Новий рік 2019

– "Грецький".



Салат "Грецький" на Новий рік 2019

Основна страва

– Запечений кролик;

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– Качка з яблуками;

– Лазанья;



Лазанья до новорічного столу 2019

– Паста з тунцем.

Десерт

– Нарізка фруктів (апельсин, мандарин, ківі, банан, ананас, ягоди);



Нарізка фруктів у Новий рік 2019

– Фруктовий торт;

– Ягідний десерт.

Напої

– Біле вино, шампанське, солодкий лікер чи коктейлі на будь-який смак.



Оригінальні коктейлі в новорічну ніч 2019

Гарного святкування Нового року!