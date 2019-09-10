Мільйонні статки, стриптизерки та літак для кішки: яким було життя Карла Лагерфельда

19 лютого 2019 року світ сколихнула страшна новина. Стало відомо, що помер видатний модельєр бренду Chanel Карл Лагерфельд. Його вбрання були своєрідним мірилом вишуканості та елегантності. 10 вересня йому могло б виповнитися 86 років. В день народження видатного кутюр’є згадуємо про його спадок моді та новації правління в модному будинку Chanel.

Карл Лагерфельд: яким ми його пам’ятаємо

Народився Карл Лагерфельд у Німеччині в сім’ї заможних банкірів. Свій шлях у світ моди розпочав в паризькій школі. Після навчання став асистентом Пьєра Бальмена. Успіх до нього прийшов блискавично швидко. Бальмен оголосив конкурс на найкращий дизайн пальта, і, без сумніву, виграв його Лагерфельд, якому на той час був лише 21 рік.

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У 1963 році Лагерфельд почав працювати одночасно з чотирма будинками Високої моди: Chloé, Krizia, Charles Jourdan і Fendi. Цікаво, що для кожного бренду створювалася абсолютно різна колекція з різним підходом, концепцією та баченням. Італійському будинку моди Fendi кутюр'є дав новий ковток повітря. Саме він придумав знамениті з’єднані букви FF, які стали символом бренду.

У 1974 році Лагерфельд заснував власну лінію одягу Karl Lagerfeld Impression. У 1980 році саме він вводить моду на мініспідниці. Знаковим роком для модельєра став 1983 рік, коли Лагерфельд став художнім директором будинку Chanel.



Карл Лагерфельд на примірці в ательє Chloé, 1983

Лагерфельд вважався одним з найвпливовіших людей у фешн-індустрії. Моду він називав одним зі своїх захоплень, яка займала більшу частину його життя.

Втім, модельєр мав ще низку улюблених занять. Серед них – фотографії, книги та створення неперевершених інтер’єрів для своїх квартир, будинків та маєтків. Було їх у видатного модельєра чимало, а його спадок становить близько 200 мільйонів доларів.



Дім в Монако



Вілла в Монако



Квартира у Нью-Йорку

Він зняв величезну кількість рекламних кампаній для Fendi і Chanel і заповнив не одну сторінку світлинами для Harper's Bazaar, Numéro і Vogue. У 1997 році Карл зробив серію знімків оголених моделей і знаменитостей, серед яких були Лінда Євангеліста, Демі Мур, Марк Ньюсон і багато інших.

Його музою та любов’ю впродовж життя була кішка бірманської породи – Шупетт. Кутюр’є настільки прикипів до домашньої тварини, що навіть у своєму заповіті попросив, аби його кремували разом з прахом матері та домашньої тваринки, якщо та помре швидше, ніж він.

Життю славнозвісної кішки може позаздрити кожен. У її розпорядженні було 3 домогосподарки, які доглядали за нею, власний літак який доправляв її до місця перебування Карла та сніданки і вечері з господарем. Лише на рекламі кішка заробила 3 мільйони доларів.



Лагерфельд та славнозвісна кішка Шупетт

До слова, у 2015 році французька актриса і захисниця прав тварин Бріджит Бардо написала кішці листа з проханням, аби вона "помурчала на вухо" своєму власникові, щоб той "перестав використовувати хутро в колекціях". Відтак Chanel став першим великим будинком моди, який відмовився від хутра.

Які новації впровадив Карл Лагерфельд

Перебуваючи на посаді креативного директора модного будинку Chanel, Лагерфельд кардинально змінив їхній імідж, залучив нових клієнтів та доклав всіх зусиль, аби зробити стиль видатного бренду більш сучасним. За колекцію від кутюр для Chanel у 1986 році Лагерфельд отримав "Золотий наперсток". Уже в кінці 1990-х вважалося, що його стиль став набагато ближчий до того, який створювала сама Коко Шанель.



Відродження модного будинку Chanel

Однозначно, Лагерфельд вмів дивувати. Анна Вінтур вийшла із залу перш, ніж закінчився показ Fendi, попри властиву їй стриманість. Річ у тім, що замість професійних моделей на подіумі були професійні стриптизерки, а серед них – італійська порнозірка Моана Поззо.

Директор з моди The New York Times Ванесса Фрідман назвала його Дональдом Трампом зі світу моди. Лагерфельд дозволяв критикувати своїх колег та зовнішність відомих людей. Епатував модельєр навіть зі своїми висловами.

Як правило, я не рекомендую одягати весільні плаття мого дизайну – всі вони приводять до розлучення,

– казав Лагерфельд.



Весільне плаття від Chanel

Прихід Лагерфельда в модний будинок Шанель став знаковим. Модельєр додав до класичних моделей новий крій, цікаві деталі, сексуальність, зухвалість. Основними чинниками роботи Лагерфельда було бажання творити щось нове, цікаве та потрібне.

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"Коко б це зненавиділа. Вона створила певний образ і я маю право покращити його. Я повинен тримати свою марку. Я повинен йти від того, чим був Chanel до того, чим він повинен або міг би бути", – зазначав Лагерфельд, який очолив модний будинок 12 років після смерті Габріель Шанель.

Який спадок моді залишив Карл Лагерфельд

Кайзер світу моди назавжди залишиться у наших спогадах в костюмі вільного крою, широких сонцезахисних окулярах, краватках та шкіряних рукавицях. Подейкують, що мати Лагерфельда твердила йому, що у нього некрасиві руки, тож рукавиці Карл перетворив в бестселлер свого бренду Karl Lagerfeld.



ДНК впізнаваності Лагерфельда

Лагерфельд навчив носити кросівки навіть з кутюрними платтями. Започаткував модельєр таку тенденцію на весняно-літньому показі Chanel на тижні Високої моди у 2013 році. Лагерфельд одягнув свою улюбленицю Кару Делевінь у весільну кутюрну сукню, а замість підборів запропонував їй кросівки.



Поруч з Карою – хрещений син Лагерфельда

Для модельєра важливо було акцентувати увагу не лише на люксовий сегмент, але й на мас-маркети.

Таким чином, Карл Лагерфельд був першим дизайнером, який випустив колекцію одягу спільно зі шведським брендом одягу H&M. На думку багатьох дизайнерів, такі колекції роблять одяг люксового бренду більш доступним, адже близько десяти чоловічих та жіночих виробів Karl Lagerfeld X H&M коштують втричі дешевше, ніж одна річ бренду Karl Lagerfeld.



Karl Lagerfeld

Одним з ключових матеріалів бренду Chanel – вовняна тканина-твід. Карл не припиняв використовувати цей матеріал, ба більше – він перетворив у футуристичний елемент і створив з твіда плаття, бобмери, сумки і навіть кросівки.

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Карл Лагерфельд також дотримувався чіткої позиції щодо маленького чорного плаття, як сформувала колись Габріель Шанель, тож сам неодноразово наголошував на тому, що в маленькому чорному платті неможливо виглядати занадто прекрасно чи дуже скромно.

Щодо новацій модельєра – кольорові весільні сукні. Він не побоявся створити на кутюрному показі Chanel осінь-зима 2018/19 весільну сукню м'ятного кольору, а також розфарбував всіма кольорами веселки твідові костюми.



Кайя Гербер у твідовому костюмі Chanel

Лагерфельд залишив нам любов до білих сорочок, які за його словами є найголовнішим елементом образу, головний убір (кепі, панама, берет, капелюх) та акцент на яскравих сумках, які завжди доповнюють образ.