Міжнародний день бухгалтера: історія і традиції

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День бухгалтера 2019 - історія, факти про Міжнародний день бухгалтера 10 листопада
Міжнародний день бухгалтера / Unsplash

Щорічно 10 листопада відзначається професійне свято бухгалтерів – Міжнародний день бухгалтера (International Accounting Day). Додамо, що в Україні також святкується День бухгалтера – 16 липня.

Міжнародний день бухгалтера – історія і традиції

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Історія. У світі День бухгалтера розпочали святкувати 10 листопада 1494 року завдяки венеціанському математику Луці Пачолі, якого ще називають "батьком бухгалтерії". Так, в епоху середньовіччя, з'явилася спеціальність, яка до сьогодні має попит в усіх сферах економіки.

Це свято було засновано Організацією Об'єднаних Націй, зроблено ж це було за рекомендацією ЮНЕСКО.

Традиції. Часто бухгалтери відзначають свято зі своїми колегами у відділі, а керівники вручають грошові премії, грамоти, дипломи та розсилають привітання. Крім того, бухгалтерам у багатьох компаніях дарують сувеніри або блокноти з логотипом фірми. Інколи працівники організовують корпоративи.

День бухгалтера в Україні

У 2004 році другий президент України Леонід Кучма заснував це свято на честь бухгалтерів, які внесли свій вклад в економічний розвиток України. Відтак у нашій країні День бухгалтера святкується 16 липня.

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки Новини культури
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