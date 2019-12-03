Наомі Кемпбелл стала переможцем Fashion Awards 2019: хто ще отримав премію

2 грудня у Лондоні відбулась урочиста церемонія нагородження преміями Fashion Awards 2019. До Великої Британії приїхало чимало голлівудських зірок, які публічно підтримали своїх фаворитів у номінаціях. А от Наомі Кемпбелл вкотре назвали "іконою стилю". Хто ще завоював престижну статуетку – дивіться у матеріалі LifeStyle 24.

Щороку у королівському Albert Hall відзначають найкращих дизайнерів та моделей року. Переможців обирають незалежні експерти, які враховують досягнення в індустрії моди та останні колекції модельєрів. Окрім цього, премія Fashion Awards 2019 є чудовою підтримкою молодим дизайнерам, чиї імена ще не відомі світу.

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У 2019 році чимало модельєрів отримали відзнаки. Зокрема, лауреаткою премії Fashion Awards 2019 стала Ріанна, яка має успішний білизняний бренд. А от справжнім тріумфатором вечора можна легко назвати креативного директора Bottega Veneta Деніела Лі, який виборов перемогу у кількох номінаціях. Хто ще може похизуватись фешн-премією – дивіться у списку.

Переможці Fashion Awards 2019: список

Дизайнер року – Деніел Лі (Bottega Veneta)

Найкращий дизайнер аксесуарів – Деніел Лі (Bottega Veneta)

Бренд року – Bottega Veneta

Найкращий британський дизайнер жіночого одягу – Деніел Лі (Bottega Veneta)

Найкращий британський молодий дизайнер жіночого одягу – Реджина Піо (Rejina Pyo)

Найкращий британський молодий дизайнер чоловічого одягу – Беттані Вільямс (Bethany Williams)

Модель року – Адут Акеч

Міський люксовий бренд – Fenty

Керівник бізнесу – Ремо Руффіні, Moncler

Ікона стилю – Наомі Кемпбелл