Навіщо Австралія витрачає шалену суму на будівництво туалету
Влада австралійського міста Перт виділяє майже 300 тисяч доларів США для будівництва звичайнісінького туалету.
Екотуалет з сонячними панелями планують збудувати біля яскраво-синього дерев'яного будинку в морі The Crawley Edge Boatshed, інформує CNN.
Читайте також: Хатину Тоні Старка з "Месників" можна орендувати на Airbnb: фото
Ця споруда не є ані витвором мистецтва, ані історичною пам'яткою. Просто на її фоні дуже люблять фотографувати туристи, які навідуються у Перт.
Молодята полюбляють влаштовувати весільні фотосесії на дерев'яній доріжці, що веде до хатини.
Проте поблизу немає жодних закладів харчування чи інших громадських будівель, куди за потреби можуть сходити в туалет "паломники".
Найближчий ресторан – аж за 1,5 кілометра від популярної будівлі. Його власник неодноразово скаржився на велику кількість туристів, які регулярно займають вбиральню, і звертався із запитами та пропозиціями до міської влади збудувати туалет поближче до синього будиночка.
Дивіться також: В одному з готелів Східної Африки гості можуть поснідати разом з жирафами: неймовірні фото
Проект з будівництва екотуалету біля блакитної хатини в морі обійдеться у 278 тисяч доларів. За попередніми підрахунками, його обслуговування щороку коштуватиме приблизно 14 тисяч доларів США.
Будівельні роботи почнуть вже до кінця червня 2019-го, а завершити до вересня цього року.
Дивіться, як виглядає громадська вбиральня у Норвегії, з якої можна милуватись полярним сяйвом.
Вибір редакції
-
Я дуже ціную свою внутрішню свободу: Злата Огневич про політику, Євробачення та музикусьогодні , 16:00
-
Едгар Камінський розповів, що вперше подавав на розлучення ще у 2017 році: подробиці розставаннясьогодні , 12:40
-
Вона тепер рятуватиме життя, – Сергій Притула публічно підтримав Яніну Соколовусьогодні , 09:45