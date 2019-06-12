Навіщо Австралія витрачає шалену суму на будівництво туалету

1154 Читать новость на русском
Біля синього будиночка в Австралії збудують екотуалет
Біля синього будиночка в Австралії збудують екотуалет / edition.cnn.com

Влада австралійського міста Перт виділяє майже 300 тисяч доларів США для будівництва звичайнісінького туалету.

Екотуалет з сонячними панелями планують збудувати біля яскраво-синього дерев'яного будинку в морі The Crawley Edge Boatshed, інформує CNN.

Читайте також: Хатину Тоні Старка з "Месників" можна орендувати на Airbnb: фото

Ця споруда не є ані витвором мистецтва, ані історичною пам'яткою. Просто на її фоні дуже люблять фотографувати туристи, які навідуються у Перт.

Молодята полюбляють влаштовувати весільні фотосесії на дерев'яній доріжці, що веде до хатини.

Проте поблизу немає жодних закладів харчування чи інших громадських будівель, куди за потреби можуть сходити в туалет "паломники".

Найближчий ресторан – аж за 1,5 кілометра від популярної будівлі. Його власник неодноразово скаржився на велику кількість туристів, які регулярно займають вбиральню, і звертався із запитами та пропозиціями до міської влади збудувати туалет поближче до синього будиночка.

Дивіться також: В одному з готелів Східної Африки гості можуть поснідати разом з жирафами: неймовірні фото

Проект з будівництва екотуалету біля блакитної хатини в морі обійдеться у 278 тисяч доларів. За попередніми підрахунками, його обслуговування щороку коштуватиме приблизно 14 тисяч доларів США.

Будівельні роботи почнуть вже до кінця червня 2019-го, а завершити до вересня цього року.

Дивіться, як виглядає громадська вбиральня у Норвегії, з якої можна милуватись полярним сяйвом.

Читайте також:
blog_ava
До Ради надійшло подання Зеленського про звільнення Луценка: текст документа
сьогодні
7896
Теги: Курйозні новини LifeStyle Новини LifeStyle Новини нерухомості Новини нерухомості світу Подорожі Австралія
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Чорне Дзеркало": п'ятий (чи зайвий?) сезон
сьогодні 13:04 "Чорне Дзеркало": п'ятий (чи зайвий?) сезон
Юлія Ліпенцева 198
Щоденник Анни Франк: 10 проникливих цитат єврейської дівчинки, яка стала жертвою Голокосту
сьогодні 11:00 Щоденник Анни Франк: 10 проникливих цитат єврейської дівчинки, яка стала жертвою Голокосту
Анастасія Манюхіна 832
Адріані Лімі – 38! Секрети краси найвірнішого "ангела" Victoria's Secret
сьогодні 10:22 Адріані Лімі – 38! Секрети краси найвірнішого "ангела" Victoria's Secret
Юлія Девда 1434
Пітеру Дінклейджу – 50: біографія зіркового актора
11 червня 15:53 Пітеру Дінклейджу – 50: біографія зіркового актора
Олена Кандяк 2243
"Люди Ікс: Темний Фенікс": прощайте, мутанти
11 червня 11:24 "Люди Ікс: Темний Фенікс": прощайте, мутанти
Юлія Ліпенцева 1072
Новини
Більше новин
Залиште відгук