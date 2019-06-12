Навіщо Австралія витрачає шалену суму на будівництво туалету

Влада австралійського міста Перт виділяє майже 300 тисяч доларів США для будівництва звичайнісінького туалету.

Екотуалет з сонячними панелями планують збудувати біля яскраво-синього дерев'яного будинку в морі The Crawley Edge Boatshed, інформує CNN.

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Ця споруда не є ані витвором мистецтва, ані історичною пам'яткою. Просто на її фоні дуже люблять фотографувати туристи, які навідуються у Перт.

Молодята полюбляють влаштовувати весільні фотосесії на дерев'яній доріжці, що веде до хатини.

Проте поблизу немає жодних закладів харчування чи інших громадських будівель, куди за потреби можуть сходити в туалет "паломники".

Найближчий ресторан – аж за 1,5 кілометра від популярної будівлі. Його власник неодноразово скаржився на велику кількість туристів, які регулярно займають вбиральню, і звертався із запитами та пропозиціями до міської влади збудувати туалет поближче до синього будиночка.

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Проект з будівництва екотуалету біля блакитної хатини в морі обійдеться у 278 тисяч доларів. За попередніми підрахунками, його обслуговування щороку коштуватиме приблизно 14 тисяч доларів США.

Будівельні роботи почнуть вже до кінця червня 2019-го, а завершити до вересня цього року.

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