Найгірше, що ніхто не знає її бачення, – Юлія Сінькевич про нову очільницю Держкіно

Після повторного конкурсу Державне агентство з питань кіно врешті отримало нового керівника – 39-річна Марину Кудерчук. Раніше Юлія Сінькевич – єдина кандидатка, яка набрала достатню кількість балів на трьох етапах тестування, – не пройшла співбесіду з комісією Національного агентства з питань держслужби.

Як вона коментує результати конкурсу та що думає про нову голову відомства – екскандидатка на посаду голови Держкіно та генпродюсерка Одеського кінофестивалю розповіла у прямому ефірі 24 каналу.

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Що відомо про Сінькевич?Киянка є генеральним продюсером Одеського міжнародного кінофестивалю, членом наглядової ради та співзасновницею Української кіноакадемії, членом Європейської кіноакадемії, членом Національної спілки кінематографістів України (з 2018), а також членом Українського оскарівського комітету (з 2019). Також Юлія Сінькевич виступила співпродюсеркою фільму "Рідні" (2016 року).

Сінькевич пояснила, що перемогти їй завадили оцінки комісії Національного агенства з держслужби. Оскільки на момент проведення першого конкурсу була чинною норма, згідно з якою кандидат, що набирає по одній з компетенцій 0,5 бала, автоматично вибуває з конкурсу.

Важливо! Українська спільнота та представники кіноіндустрії не погодилися з результатами конкурсу на посаду голови Держкіно та зверталися до прем'єр-міністра з проханням втрутитися в процес обрання нового керівника, проте жодної реакції не було. У жовтні 2019 року було оголошено про новий конкурс, а Сінькевич заявила, що не братиме в ньому участі.

Екскандидат на голову Держкіно підкреслила, що члени комісії не виходили на діалог та не коментували результатів відбору.

"Була лише зустріч з Олександром Стародубцевим – головою Національного агентства України з питань державної служби, який входить до комісії за посадою. Він сказав, що ставив високі бали. Що сталося далі, мені невідомо. Думаю, було все ж упереджене ставлення", – додала вона.

Про нову очільницю Держкіно

29 січня 2019 року в Держкіно призначили нового очільника – Марину Кудерчук, яка раніше була директоркою кіноконцертного залу в Запоріжжі, а також працювала у Держекоінспекції та працювала в Запорізькій облдержадміністрації.



Очільницею Держкіно стала Марина Кудерчук

Сінькевич розповіла, що знайома з новим керівником Державного агентства з питань кіно. Оскільки як директор кінотеатру Кудерчук кілька разів брала участь у Одеському кінофестивалі.

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"Я не спілкувалася з нею на професійних заходах, прем'єрах фільмів чи фестивалях. Її позиції щодо бачення розвитку кіногалузі не бачила і в соцмережах. Кудерчук була заявлена у списку допущених ще до першого конкурсу, але не з'явилася на нього", – зазначила вона.

І пояснила, що має своє бачення, яким або якою повинна бути голова Держкіно, якими якостями володіти, наскільки орієнтуватися в українській кіноіндустрії та в міжнародному кінопроцесі.

Це дуже важливо саме зараз, коли українське кіно має дійсно потужний старт. До нас прикута велика увага, є можливості для міжнародної співпраці. Все це треба робити, мати конкретну візію та стратегію,

– наголосила екскандидатка на посаду керівника відомства.

Сінькевич сказала, що погоджується зі словами Пилипа Іллєнка (попередній голова Держкіно, – 24 канал) про те, що зараз всі чекають якогось висловлювання Марини Кудерчук.

На думку генпродюсерки Одеського кінофестивалю, найгіршим у ситуації з обранням голови Держкіно є те, що ніхто нічого не знає. Адже ні бачення, ні стратегія Кудерчук жодним чином не були прокомуніковані.

Довідка. Державне агентство України з питань кіно входить до системи органів виконавчої влади та забезпечує реалізацію державної політики у сфері кінематографії. Воно є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабміном.

"Нічого не зрозуміло. Це, звісно, через те, що останніми місяцями в українській кіноіндустрії присутня певна турбуленція. Це розхитує нашу досить згуртовану нашу кіноспільноту. Незрозумілість викликає ще більше запитань", – підсумувала Сінькевич.