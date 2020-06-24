Ірина Аллахвердієва – депутатка партії "Слуга народу", "фешн-діва 9-го скликання", за словами Арахамії та Корнієнка, "баба робоча". Редакція LifeStyle 24 підготувала для вас добірку найстильніших образів депутатки, які вона демонструвала під час засідань ВРУ та інших заходів.

Ірина Аллахвердієва стала депутаткою Верховної Ради України 9 скликання. Вона встигла запам'ятатися, як найстильніша жінка у парламенті, оскільки полюбляє відвідувати засідання у гламурному одязі та з модними аксесуарами. Якими образами депутатка приголомшувала колег – дивіться у матеріалі 24 каналу.

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Аллахвердієва увійшла до числа депутатів 21 липня 2019 року. Їх середня зарплата на той час складала 25 тисяч гривень. Проте Ірина відвідувала парламент у розкішному одязі та аксесурах, після чого деякі ЗМІ почали називати її "фешн-діва 9-го скликання". Зокрема, у липні 2019 року депутатка з'являлася на публіці у сукні Versace за кількасот євро, а в жовтні того ж року її зазнімкували із сумочкою від знаменитого бренду Gucci за майже 2 тисячі доларів.



Ірина Аллахвердієва у сукні Versace / Фото: TK Media



Ірина Аллахвердієва із сумочкою Gucci / Фото: "Страна"

Пропонуємо переглянути добірку ефектних аутфітів депутатки "Слуги народу".

Найстильніші образи Ірини Аллахвердієвої



Ірина Аллахвердієва у ВРУ / Facebook / @Yan Dobronosov



Аллахвердієва у червоній сукні та туфлях-човниках / Facebook / @Yan Dobronosov



Ірина Аллахвердієва у парламенті / Facebook / @Yan Dobronosov



Стильний образ Аллахвердієвої на засіданні ВРУ / Facebook / @Yan Dobronosov



Ірина Аллахвердієва у мереживній сукні / Facebook / @Yan Dobronosov



Ірина Аллахвердієва у Верховній Раді України / Facebook / @Yan Dobronosov



Ірина Аллахвердієва в атласній блузці / Facebook / @Yan Dobronosov



Ірина Аллахвердієва / Facebook / @Yan Dobronosov

Що відомо про скандал з Корнієнком та Арахамією?

Останній скандал, пов'язаний із Аллахвердієвою трапився 23 червня. Тоді її обговорювали депутати Корнієнко та Арахамія. Діалог відбувся в Миколаєві і тоді лунали фрази на кшталт "вона баба робоча взагалі, як корабельна сосна". Розмова була записана на відео і швидко розлетілася мережею, викликавши резонанс. Згодом обоє політиків заявили, що ролик змонтований. Таку ж думку висловила сама Ірина на особистій сторінці у фейсбуці.