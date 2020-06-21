Туніс ще не готовий приймати українців, хоч і кількість хворих на коронавірус у країні трохи більше тисячі. Тому, коли відкриються кордони, до Тунісу подорожувати відносно безпечно.

24 канал підібрав найцікавіші місця, які варто відвідати, подорожуючи країною Туніс.

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Медіна

Друге священне місто ісламу – Медіна. Тут також був похований пророк Мухаммед.

Спочатку місто носило назву Ясриб, коли його заснували гебрейські біженці. Згодом перейменували на аль-Мадінату’н-Набі – місто пророка. Скорочено Медіна – означає "місто".

У місті розташована мечеть Мухаммада. Медіна має форму овалу та оточено міцними мурами, збудованими у 12 столітті.



Медіна – історичне та релігійне місто / Фото: waking-up.org

Карфаген

Стародавнє місто Карфаген розташоване у Північній Африці. У давнину це було самостійне місто-держава.

Карфаген заснували переселенці з фінікійського міста Тір ще у 823 році до нашої ери. З фінікійської Карфаген перекладається як "Нове місто".



Карфаген / Фото: blogs.korrespondent.net

Острів Джерба

Найбільший острів у Середземному морі – Джерба. Острів з’єднаний з материком мостом на південному сході.

Поверхня острова пласка, тут вирощують оливки, фініки та інжир. Джерелом води острова – артезіанські свердловини.



Острів Джерба / Фото: misto.travel

Сахара

Найвідоміше та загадкове місце в Тунісі – це Сахара. Ця пустеля є найбільшою на Землі.

Крім Тунісу Сахара розташована на території інших країн, таких як: Алжир, Египет, Ливия, Мавритания, Марокко, Нигер, Судан, Чад, Мали.

Назва пустелі з арабського sahra означає "пустеля".



Сахара у Тунісі / Фото: tutu.ru

Сіді-бу-Саїд

Місто Сіді-бу-Саїд назване на честь ісламського проповідника Абу Саїда ібн Халаф ібн Ях'я ат-Тамімі аль-Баджо. Місто побудоване в синьо-білій гамі, а з 1920 року барон Рудольф д’Ерланже домігся рішення й надалі зводити спорудити тільки в Андалузії.



Біло-синє місто в Тунісі / Фото: travel.rambler.ru

Табарка

Табарка – розташоване неподалік від кордону з Алжиром. Місто до пандемії славилось щорічним джазовим фестивалем та Кораловим фестивалем підводної фотографії.

Табарка – історичне місто, яке зберігає згадки про фінікійську, давньоримську, арабську та османську цивілізації.



Місто Табарка / Фото: terra-alicante.com