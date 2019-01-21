Ніяких гастролей у Росії: MARUV поставили умову для участі у Євробаченні-2019

229
MARUV має відмовитися від гастролей у Росії, аби взяти участь у Євробаченні-2019
MARUV має відмовитися від гастролей у Росії, аби взяти участь у Євробаченні-2019 / Фото з відкритих джерел

Співачка MARUV перемогла у фіналі національного відбору на Євробачення-2019, але це ще не гарантує їй участь у головному конкурсі в Ізраїлі. Для того, аби представляти Україну артистка має відмовитися від концертів у Росії.

Таку умову співачці висунула Національна суспільна телерадіокомпанія, яка є замовником національного відбору конкурсанта для участі у пісенному конкурсі "Євробачення-2019".

Читайте також: Українці, ви іпанулись: реакція соцмереж на перемогу Maruv у нацвідборі на Євробачення-2019

Наразі НСТУ ще не прийняла остаточне рішення про участь MARUV у пісенному конкурсі. Навколо співачки розгорівся бурхливий скандал. Дехто радіє за співачку і вважає її перспективною на конкурсі. Інша частина українців навпаки критикує її перемогу, адже MARUV неодноразово гастролювала в Росії.

Одна з умов договору, який надали переможниці Національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення" MARUV, відмова від гастролей у Росії,
– заявили у Суспільному.

Артистка має заплановані сольні концерти на території країни-агресора у квітні. Вони мали би пройти у Москві та Санкт-Петербурзі.

 

Член правління НСТУ Олександра Кольцова розповіла, що Суспільне мовлення ще не вирішило, чи буде підписувати договір із MARUV. Рішення про те, хто ж буде представляти Україну на Євробаченні-2019 буде ухвалене ухвалить упродовж 48 годин.

У свою чергу віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко розкритикував співачку і наголосив, що вона не може представляти Україну, поки виступає в країні-агресорі.

"Про Нацвідбір на Євробачення. Можу ще раз повторити думку дуже багатьох: представником України не може бути артист, який гастролює у державі-агресорі, планує робити це і надалі й не бачить у цьому нічого неприйнятного. Тому історія із учасником від України ще далеко не завершена", – сказав він.

Чому виник скандал навколо участі MARUV на Євробаченні-2019 від України?У фіналі нацвідбору на Євробачення-2019 MARUV здобула перемогу і виборола право представляти Україну на пісенному конкурсі. За результатами голосування глядачів та журі конкурсу вона отримала 11 балів. Чимало українців виступили проти того, аби артистка їхала на конкурс. Причиною жорсткої критики стало те, що MARUV продовжує гастролювати Росією. Сама дівчина переконує, що виступами на території країни-агресора сприяти "миру між країнами".

При цьому Maruv заявила, що вважає Крим територією України, але не змогла однозначно відповісти на питання про війну на Донбасі. Співачка сказала, що це дуже складне запитання для неї, адже її близькі втратили домівки на Донбасі, і їй про це дуже важко говорити. Maruv додала, що "хоче, аби настав мир, і щоб нарешті це закінчилося".

 

 

blog_ava
Участь MARUV у Євробаченні-2019 від України офіційно ще не затверджена, – НСТУ
сьогодні
4818
Теги: Новини України LifeStyle Музика Євробачення Євробачення 2019 MARUV Новини Росії Україна – Росія
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Нацвідбір до Євробачення-2019: що відомо про фіналістів шоу та їхні пісні
23 лютого 15:37 Нацвідбір до Євробачення-2019: що відомо про фіналістів шоу та їхні пісні
Юлія Михайлова 6735
Відбір на Євробачення-2019 від України: хто пройшов у фінал
23 лютого 13:40 Відбір на Євробачення-2019 від України: хто пройшов у фінал
13909
Що почитати цікавого: п'ять яскравих книжок, які не можна пропустити
22 лютого 20:00 Що почитати цікавого: п'ять яскравих книжок, які не можна пропустити
Євгенія Мазур 441
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 22-24 лютого
22 лютого 16:22 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 22-24 лютого
572
Від тигрової акули до ската-вбивці: 5 найнебезпечніших тварин у житті Стіва Ірвіна
22 лютого 13:02 Від тигрової акули до ската-вбивці: 5 найнебезпечніших тварин у житті Стіва Ірвіна
Юлія Девда 1783
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук