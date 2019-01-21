Ніяких гастролей у Росії: MARUV поставили умову для участі у Євробаченні-2019

Співачка MARUV перемогла у фіналі національного відбору на Євробачення-2019, але це ще не гарантує їй участь у головному конкурсі в Ізраїлі. Для того, аби представляти Україну артистка має відмовитися від концертів у Росії.

Таку умову співачці висунула Національна суспільна телерадіокомпанія, яка є замовником національного відбору конкурсанта для участі у пісенному конкурсі "Євробачення-2019".

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Наразі НСТУ ще не прийняла остаточне рішення про участь MARUV у пісенному конкурсі. Навколо співачки розгорівся бурхливий скандал. Дехто радіє за співачку і вважає її перспективною на конкурсі. Інша частина українців навпаки критикує її перемогу, адже MARUV неодноразово гастролювала в Росії.

Одна з умов договору, який надали переможниці Національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення" MARUV, відмова від гастролей у Росії,

– заявили у Суспільному.

Артистка має заплановані сольні концерти на території країни-агресора у квітні. Вони мали би пройти у Москві та Санкт-Петербурзі.

Член правління НСТУ Олександра Кольцова розповіла, що Суспільне мовлення ще не вирішило, чи буде підписувати договір із MARUV. Рішення про те, хто ж буде представляти Україну на Євробаченні-2019 буде ухвалене ухвалить упродовж 48 годин.

У свою чергу віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко розкритикував співачку і наголосив, що вона не може представляти Україну, поки виступає в країні-агресорі.

"Про Нацвідбір на Євробачення. Можу ще раз повторити думку дуже багатьох: представником України не може бути артист, який гастролює у державі-агресорі, планує робити це і надалі й не бачить у цьому нічого неприйнятного. Тому історія із учасником від України ще далеко не завершена", – сказав він.

Чому виник скандал навколо участі MARUV на Євробаченні-2019 від України?У фіналі нацвідбору на Євробачення-2019 MARUV здобула перемогу і виборола право представляти Україну на пісенному конкурсі. За результатами голосування глядачів та журі конкурсу вона отримала 11 балів. Чимало українців виступили проти того, аби артистка їхала на конкурс. Причиною жорсткої критики стало те, що MARUV продовжує гастролювати Росією. Сама дівчина переконує, що виступами на території країни-агресора сприяти "миру між країнами".



При цьому Maruv заявила, що вважає Крим територією України, але не змогла однозначно відповісти на питання про війну на Донбасі. Співачка сказала, що це дуже складне запитання для неї, адже її близькі втратили домівки на Донбасі, і їй про це дуже важко говорити. Maruv додала, що "хоче, аби настав мир, і щоб нарешті це закінчилося".