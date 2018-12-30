Новий рік з добрих справ: "Океан Ельзи" організовує благодійний концерт у Києві

Соліст українського гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук повідомив про організацію масштабного благодійного концерту. Їхній колектив разом з "Київськими солістами" заспівають в Національній опері 21 січня. Кошти, зібрані на концерті, будуть передані сім'ям загиблих захисників України.

Про задум організації благодійного концерту соліст і лідер рок-гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук повідомив на офіційній сторінці у Facebook. Він записав відозвернення до своїх шанувальників, у якому закликав довести, що важливі справи об'єднують.

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Мені здається, було би правильно і справедливо, якби кошти, які будуть зібрані під час цього концерту, були передані сім'ям наших загиблих захисників. У них залишились діти, які відчувають себе сиротами, які справді потребують нашої матеріальної і моральної допомоги. У нас є шанс показати, що важливі справи об'єднують. Я дуже-дуже сподіваюся на вашу підтримку і чекаю вас 21 січня в Національній київській опері,

– сказав Святослав Вакарчук у своєму відеозверненні.

Також він додав, що на його думку є правильним, коли всі, незалежно від політичних сподобань, відкинуть передвиборчу лихоманку та інші речі, які відволікають нас кожного дня, і зосередяться на головному: на конкретній допомозі тим, хто цього справді потребує.

Святослав Вакарчук зазначив, що ідея такого благодійного концерту народилась після проведення аналогічної події у Вільнюсі. У столиці Литви гурт "Океан Ельзи" зіграв в місцевому костелі разом з камерним оркестром. Всі зібрані кошти від концерту були передані дітям-сиротам зі Сходу України.