До новорічних свят Google показав колоритний дудл: фото

Один із найпопулярніших Інтернет-пошуковиків Google презентував традиційний дудл. Картинка, створена до новорічних свят, вже встигла зачарувати мережу.

Автори дудла намагались створити картинку, на якій виднілися б головні, на їхню думку, атрибути різдвяно-новорічних свят. І це вдалося зробити! На колоритному фото поєднались гілочки ялинки, снігурі, святкові шкарпетки для подарунків, глиняний посуд, музика, що символізує колядки, рукавички, олені та інші зображення.

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Таким чином Google привітав користувачів зі святами. Дудл отримав назву "Новорічні свята 2019". Натиснувши на картинку, користувачі мережі одразу ж можуть перейти на новини, які стосуються цієї теми.



Дудл "Новорічні свята 2019"

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