До новорічних свят Google показав колоритний дудл: фото

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Новорічні свята 2019 - Google показав новорічно-різдвяний дудл
Google показав чарівний новорічно-різдвяний дудл / Google

Один із найпопулярніших Інтернет-пошуковиків Google презентував традиційний дудл. Картинка, створена до новорічних свят, вже встигла зачарувати мережу.

Автори дудла намагались створити картинку, на якій виднілися б головні, на їхню думку, атрибути різдвяно-новорічних свят. І це вдалося зробити! На колоритному фото поєднались гілочки ялинки, снігурі, святкові шкарпетки для подарунків, глиняний посуд, музика, що символізує колядки, рукавички, олені та інші зображення.

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Таким чином Google привітав користувачів зі святами. Дудл отримав назву "Новорічні свята 2019". Натиснувши на картинку, користувачі мережі одразу ж можуть перейти на новини, які стосуються цієї теми. 

Новорічний дудл
Дудл "Новорічні свята 2019"

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Теги: Новорічні свята Різдво LifeStyle Новини культури Google
Джерело: 24 Канал
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