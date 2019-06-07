Помер Доктор Джон – легенда блюзу та шестиразовий лауреат Греммі

Американський музикант Доктор Джон помер на 78 році внаслідок серцевого нападу. Трагічна подія трапилась рано-вранці 6 червня у США.

Про сумну звістку повідомили рідні музиканта, які оприлюднили заяву на офіційному Twitter-акаунті Джона.

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Член Залу слави рок-н-ролу, шестиразовий переможець Греммі, автор пісень, композитор, продюсер і виконавець. Він створив унікальне поєднання в музиці, що відбивало дух його рідного Нового Орлеана, який завжди був в його серці,

– згадують про величного музиканта рідні в повідомленні.

Сім'я подякувала усім, хто супроводжував його протягом всього творчого життя та слухав музику Доктора Джона, але наразі рідні просять залишити їм трішки приватності. Всі деталі про похорони та прощання з музикантам буде повідомлено згодом.

Що відомо про Доктора Джона?

Малколм Джон Ребеннек-молодший (справжнє ім'я Доктора Джона) народився в Новому Орлеані, де перший час виступав в якості сесійного музиканта (клавішника і гітариста) під псевдонімом Night Tripper. Згодом він перестав виступати з гітарою внаслідок травми руки через необережне поводження з вогнепальною зброєю.



Доктор Джон, 1992 рік / Twitter / @Dr. John

В середині 1960-х музикант серйозно захопився культурою вуду і психоделії, та навіть підсів на наркотики (до 1989 року у нього була залежність від героїну, але після тривалого лікування в спільноті "Анонімних наркоманів" він більше не повертався до наркотичних речовин). Він змінив своє сценічне ім'я на Dr. John та переїхав шукати кращої долі в Лос-Анджелесі. Там його знали як одну з найяскравіших постатей психоделічної музики тих років, через що його запрошували для спільних записів з Веном Моррісоном, Еріком Клептоном, Міком Джаггером і Шер. До сьогодні його найуспішнішим треком вважають "Right Place Wrong Time" 1973 року. Загалом, за свою кар'єру покійний Доктор Джон записав 20 альбомів, де вдало поєднував блюз, рок-н-рол і психоделічний рок.



Доктор Джон, 1973 рік / Twitter / @Dr. John