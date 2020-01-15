Прем'єра фільму "Мої думки тихі" у Києві: яскраві фото та відео з події

У Києві відбулася прем'єра української комедії "Мої думки тихі" молодого режисера Антоніо Лукіча. Стрічка вже завоювала увагу глядачів на Одеському міжнародному кінофестивалі, де отримала однойменний приз.

Про що фільм "Мої думки тихі"

Головним героєм стрічки – звукорежисер-фрілансер Вадим. Він записує різні звуки для канадської компанії. Від замовника він отримує неординарну пропозицію – записати голоси закарпатських тварин. З перспективою надалі виїхати у Канаду.

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Для Вадима це шанс чи не всього життя. Та за збігом обставин у поїздку він вирушає разом із матір'ю, що перетворює її у справжнє випробування для хлопця.



Головні актори фільму – Ірма Вітовська та Андрій Лідаговський

В основі фільму – реальна історія друга режисера, який дійсно записував голоси тварин. От тільки в подорож він їздив із батьком. Режисер Антоніо Лукіч розповів, що взяв його історію за основу. Адже в ній вдало поєднується дві сюжетні складові: драматична – це спілкування дітей та батьків, а також комедійна – сцени з тваринами.

Це історія про невимовлені слова. Про те, що ми багато думаємо того, що не можемо сказати людям, яких ми дуже любимо та цінуємо, а говоримо про якісь дурниці. От наш фільм – він про ці дурниці, про невимовлені важливі слова,

– пояснив режисер фільму "Мої думки тихі" Антоніо Лукіч.

Історія легка для сприйняття і дуже знайома українському глядачу. Мовою кіно автори фільму показали прості буденні моменти із життя, а також особливості української природи та фауни.

Дивіться трейлер до фільму "Мої думки тихі":

Як відбувались зйомки фільму

Головну роль у фільмі зіграв молодий актор Андрій Лідаговський. У коментарі журналістам розповів, що робота над фільмом – це окрема комедія.

"Казусні ситуації були з людьми, а тварини були дуже слухняними, робили все, що ми їх просили. Там є сцена, де я тону в болоті і болото було недостатньо глибоким, тому мене привалювали якимись дровеняками, щоб я потонув", – пригадав Лідаговський.



Андрій Лідаговський / Фото Arthouse Traffic

І для режисера, і актора, і оператора-постановника – це повнометражний дебют і досить вдалий. Фільм здобув приз глядацьких симпатій на Одеському міжнародному кінофестивалі. А також спеціальну премію журі на Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах, Чехія. А ще премію "Відкриття року" у національній премії кінокритиків кіноколо. Виконавиця головної ролі – заслужена артистка України Ірма Вітовська. Розповіла, що з молодими талантами працювати в задоволення.



Ірма Вітовська / Фото Arthouse Traffic

"Це наслідки діяльності того, що кіно стало в топі для держави. В Антоніо є якась своя харизма і я дуже рада, що з ним співпрацюю, думаю, що буду ще далі", – сказала Вітовська.



Уляна Супрун на презентації фільму "Мої думки тихі" / Фото Arthouse Traffic



Володимир В'ятрович та Ірма Вітовська / Фото Arthouse Traffic



Презентація фільму "Мої думки тихі" / Фото Arthouse Traffic

Стрічка "Мої думки тихі" виходить в широкий прокат вже 16 січня