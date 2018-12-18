Топ різдвяних фільмів, які піднімуть настрій

Найкращим супроводом до святкового приготування стане хороше різдвяне кіно Ми підготували для вас історії, які наповнені затишком, любов’ю та радістю.

Список різдвяних фільмів:

"Сам удома"

Перше місце посідає фільм, який запав у серця мільйонів людей. Історія, яку дивились тисячі разів і продовжують передивлятись щороку.

Читайте також: Що подарувати хлопцю на Новий рік 2019: ідеї подарунків, які сподобаються коханому

Американське сімейство відправляється у подорож із Чикаго до Європи. Збираючись у тур, батьки забувають власну дитину вдома. Спочатку Кевін насолоджувався самотністю в будинку, однак незабаром йому довелося зіткнутися з двома грабіжниками. Попри всі події, малюк не розгубився.

Дивіться трейлер "Сам удома":

"Так, можливо"

Ніколи не пізно повернути втрачене і знову відчути щастя. Таткові з Нью-Йорка злегка за 30 років. Розлучення Уілла Хейса в самому розпалі. Десятирічна донька Майя розпитує татка про відносини до шлюбу. Це фільм про три романи, три розбитих серця. Дівчинка збирає всі шматочки головоломки в єдине ціле. Майя вирішує, що кохання простим не буває. А татко Уілл розуміє, що у сердечних справах ніколи не пізно ризикувати.

Читайте також: Манікюр на Новий рік 2019: стильні ідеї у фотографіях

Дивіться трейлер "Так, можливо":

"Відпочинок за обміном"

Кореспондентка Айріс вже три роки закохана у колегу Джаспера, який працює разом із нею в редакції. Однак він не відповідає на почуття журналістки взаємністю, ба більше – збирається одружитись на іншій. Розчарована Айріс зважилася на незвичну для неї авантюру, а саме – обмінятись будинками із незнайомою людиною, аби розрядити обстановку. Кореспондентка знаходить соратницю у мережі, яку звати Аманда. Айріс вирушає у величезний американський котедж, натомість Аманда в невеликий британський будиночок.

Дивіться трейлер "Відпочинок за обміном":

"Ласкаво просимо або сусідам вхід заборонений"

У невеличкому північноамериканському містечку кожен мешканець бажає якомога яскравіше прикрасити власну оселю. А один із жителів дуже хоче причепурити домівку ілюмінацією, сяйво якої буде видно із космосу. Між сусідами розпочинається справжня битва за лідерство. Чи зможе магія Різдва примирити протистояння – побачите у фільмі "Ласкаво просимо або сусідам вхід заборонений".

Дивіться трейлер "Ласкаво просимо або сусідам вхід заборонений":

"Санта з Маямі"

В Ялинковому замку проживає Король Клаус XX, більше відомий як Санта, і його дружина Карлотта. До Різдва залишились лічені дні. Старіючий король повинен встигнути передати власний трон і магічну силу спадкоємцеві – кронпринцові Ніку Санта Клаусу. Однак спадкоємець і не думає повертатися додому. Він проживає у будинку на березі океану та щоночі гуляє у нічних клубах. Ніку не потрібні різдвяні клопоти. Він не готовий проміняти розкішне життя на червоний костюм та батьківський мішок із подарунками. Врятувати Різдво може тільки диво…

Дивіться трейлер "Санта з Маямі":

"У гонитві за Різдвом"

"У гонитві за Різдвом" – весела різдвяна комедія для сімейного перегляду. З того часу, як колишня дружина розбила серце Джеку на свята, він скасував для себе Різдво. Однак різдвяні духи вже готові зайнятися новим Скруджем. Чи вдасться їм змінити сучасного холостяка – дізнаєтесь під час перегляду фільму.

Читайте також: ТОП-7 альтернатив живій ялинці, які запросто можна зробити вдома

Дивіться трейлер "У гонитві за Різдвом":

"Книга бажань"

На різдвяні свята здійснюються усі бажання. Сімейний фільм "Книга бажань" розповідає про двох дівчат із різним достатком. Брітен – донька багатих, але постійно зайнятих батьків, і Рейчел – сирота, що працює на стайні. Дівчатка одночасно загадують власні побажання. Несподівано для себе вони опиняються в чужому тілі...

Дивіться трейлер "Книга бажань":

"Різдвяне пограбування"

Сімейна комедія "Різдвяне пограбування" (інша назва "Різдвяні витівки") зігріє у один із сніжних вечорів. Кейт – професійний грабіжник. На її рахунку безліч зухвалих пограбувань. Однак всі увінчались фіаско. Дівчина розуміє, що грабіжник із неї нікудишній і влаштовується нянькою до власних племінників. В останній момент Кейт вирішує, перш ніж піти на відпочинок потрібно здійснити ще одне, цього разу останнє, різдвяне пограбування.

Дивіться трейлер "Різдвяне пограбування":

"Чудеса на Новий рік"

"Чудеса на Новий рік" – одна з найнесподіваніших мелодрам, знята в жанрі комедії. Головний герой фільму Річард з дитинства мріяв бути фокусником. Забувши про дитяче бажання, він став менеджером, який мав одружитися з донькою власника компанії. Під Різдво він їде на заручини до батьків своєї майбутньої дружини. Дорогою потрапляє у низку найбільш неймовірних, але смішних і зворушливих ситуацій.

Дивіться трейлер "Чудеса на Новий рік":

"Подарунок на Різдво"

Працеголік-батько постійно запізнюється на сімейні заходи. Говард Ленгстон не приділяє часу ані синові, ані дружині. В переддень Різдва чоловік замість того, аби дбати про подарунки та приготування до свята, проводить черговий вечір в офісі. Говард згадує про обіцянку синові – іграшку Турбомена. Заклопотаний татко відправляється у гонитву за подарунком. Виявляється, що іграшок майже не лишилось, охочих придбати Турбомена виявилось більше, ніж очікувалось. Чи вдалося таткові виправитись та потішити сина бажаним подарунком – дізнаєтесь у фільмі "Подарунок на Різдво".

Дивіться трейлер "Подарунок на Різдво":

"Кучерява Сью"

Маленька дівчинка Сью вже здавна підкорила мільйони сердець щирістю та неймовірно красивим кучерявим волоссям. Незважаючи на те, що у фільмі немає Санта Клауса, подарунків та оленів його частенько показують на різдвяні свята. Цей фільм про двох безхатьків: Біллі та його дев’ятирічну донечку Сью. Одного разу Білл інсценує ДТП, прикидаючись, що його збила машина. Водієм виявляється адвокат з розлучень Грей Еллісон – незаміжня та успішна жінка. Грей в якості вибачення пригощає Білла і Сью вечерею.

Незабаром на тій же підземній парковці Грей знову збиває їх, на це раз по-справжньому. З почуття провини вона забирає Білла і Сью у власну домівку. Цей факт сильно злить її бойфренда – Уолкера. На його думку, Грей не повинна була дозволяти бездомним маніпулювати собою, а мала залишити їх на вулиці. Для Біллі, Грей та Сью розпочинається нове життя. Фільм нагадує нам про людські цінності та вчить щиро закохуватись.

Дивіться трейлер "Кучерява Сью":

"Поганий Санта 2"

Головний герой Воллі декілька років провів за гратами, коли нарешті-таки вийшов, то зрозумів, що у нього зовсім нічого немає. Він зробив кілька спроб самогубства, однак жодна з них не спрацювала. Напередодні Різдва друзі Вілла розповідають про аферу на два мільйони. Хлопець розуміючи, що цих коштів йому вистачить до кінця життя, погоджується на пограбування. Він не зважає на той факт, що гроші призначені для маленьких дітей, які чекають свої подарунки від Санти. Сам Вілл ще зовсім не знає, чим для нього обернеться ця, здавалося б, звичайна справа.

Дивіться трейлер "Поганий Санта 2":

Сподіваємось Різдвяна добірка фільмів підійме святковий настрій. Приємного перегляду!

Автор: Вікторія Кліменко