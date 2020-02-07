Російським акторам заборонили в'їзд в Україну на 10 років: подробиці

Напередодні, 6 лютого, група громадян Російської Федерації намагалася потрапити на територію України через один із пропускних пунктів українсько-молдовського кордону. Працівникам прикордонної служби артисти заявили, що їдуть на гастролі.

Про те, що російські актори намагалися потрапити в Україну повідомляється на сайті МВС з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

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У джерелі зазначається, що прикордонникам Білгород-Дністровськогозагону вдалося встановити, що іноземці, які мали намір відвідати Україну, є учасниками ліричної комедії "Ідеальний свідок". Тому підстав щодо недопущення у гастрольних заходах нібито не було причини. Однак працівники прикордонної служби також дізналися, що двоє росіян з групи артистів незаконно відвідували тимчасово окуповану територію АР Крим, де, власне, брали участь у зйомках фільму.

Враховуючи цей факт, прикордонники відмовили їм у в'їзді та заборонили перетинати кордон України протягом найближчих 3 років. Після цього вони повернулися до Республіки Молдова і спробували потрапити на територію України ще раз, обравши інший пропускний пункт.

Через недотримання заборони та навмисне невиконання рішення прикордонної служби вони були притягнуті до відповідальності. Актори отримали штраф, а також заборону на в'їзд до 10 років.