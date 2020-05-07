Когда ждать премьеру фильма "Аватар 2": известна дата и фото со съемок

В Голливуде анонсировали выход продолжения знаменитой киноленты "Аватар". Пока авторы проекта не спешат публиковать трейлер, однако охотно рассказали, когда ожидать премьеры фильма.

Как ранее сообщали журналисты LifeStyle 24 кинолента выйдет в прокат в 2021 году. В настоящее время премьера "Аватар 2" в Украине запланирована на 16 декабря, однако эта дата может измениться из-за пандемии коронавируса.

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Известно, что в центре сюжета, как и в предыдущей киноленте, будет солдат Джейк Салли, который превратится в своего аватара и возглавит народ на'ви. Именно этот американец, как никто другой, может противостоять корыстолюбивым людям, которые пытаются захватить Пандору. Чтобы защитить местные реликвии и жителей, все возьмутся за оборону края.



Фильм "Аватар 2" выйдет в прокат в 2021 году / Facebook / @JonLandauLA

Впервые о съемках фильма "Аватар-2" заговорили еще в апреле 2010 года. Тогда режиссер Джеймс Кэмерон отметил, что все события киноленты будут разворачиваться в океане Пандоры. Чтобы вдохновиться и показать подводный мир, авторы телепроекта погружались на дно Марианской впадины, а Джеймс Кэмерон стал третьим человеком в мире, преодолевшей этот опасный путь. Поэтому эксперты уже прогнозируют, что кинолента может иметь огромный успех в прокате.

Сейчас в сети появились первые кадры со съемочной площадки, которые показал продюсер фильма Джон Ландау. Ожидается, что это будет первый фильм из трилогии "Аватар".

"Несколько фотографий со съемок, на которых Джим дает актерам указания, прежде чем они погрузятся под воду для создания сцены из сиквелов "Аватара". Что это за белые штуки на водной поверхности? Эти маленькие белые шарики необходимы, чтобы защитить от света на поверхности систему захвата движения. Вместе с этим они позволяют актерам безопасно выплыть наверх, когда это необходимо", – рассказал он фанатам.



"Аватар 2": кадры со съемок / Facebook / @JonLandauLA



Съемки нового "Аватара" / Facebook / @JonLandauLA

Главные актеры фильма "Аватар-2":