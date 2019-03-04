"Давай танцуй": как снять качественный танцевальный фильм в Украине

21 марта 2019 года состоится премьера первого танцевального украинского фильма "Давай танцуй". Как родилась идея сделать танцевальное кино в Украине, и насколько это просто, как кажется на первый взгляд?

Отбор актеров

Идея съемок танцевального кино родилась 13 лет назад. "Мы с Александром Березань сняли молодежный фильм о школьниках "Один за всех" и настолько вдохновились этим фильмом и его героями, написали сценарий следующего фильма – "Давай танцуй", – прокомментировал продюсер фильма Сергей Розвадовский. – Но работа над фильмом остановилась из-за финансового кризиса в 2008 году. Возобновили съемки только в 2015. Вместе с хореографом Анатолием Сачивко начали кастинги главных героев фильма".

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"Задача была непростой, ведь на главные роли надо было найти не только хороших, красивых, органических актеров, но и таких, которые бы могли хорошо, очень хорошо танцевать", – рассказал режиссер фильма Александр Березань.

Было несколько этапов кастинга. Пробовали и танцоров, и актеров. В результате на главные роли утвердили Дениса Реконвальда, Валентину Войтенко и Романа Чухманенко.

У каждого из нас было минимум пять этапов проб. С различными партнерами. Это было очень долго и нужно было запастись терпением. Ведь кроме актерских способностей, хорошей танцевальной подготовки, мы должны были органично смотреться вместе и попадать в типажи наших персонажей,

– отметила исполнительница главной роли Валентина Войтенко.

С актерства в танцы

Далее на актеров ждал длительный этап танцевальных репетиций. Исполнитель главной роли Денис Реконвальд тренировался каждый день в течение двух месяцев. "Сначала мы растанцовывались, затем ставили номера. Учили заход в трюки. Денис довольно уверенно справлялся с элементами. Я думаю, что если бы он продолжил заниматься так систематически, он мог бы стать отличным би-боем", – поделился впечатлениями от съемок ленты хореограф фильма Анатолий Сачивко.



Фильм "Давай танцуй" 2019

Не обошлось и без синяков, постоянной крепатуры и даже травм.

"Сложность была не только физическая, но и психологическая. Я к тому моменту учился в университете, был занят театром и мне казалось, что я не буду успевать учить танцевальные связки, будет сложно растанцовываться, влиться. Мне помогли наши хореографы – Толя Сачивко и Дима Щебет, поэтому все прошло гладко, я им очень благодарен", – признался еще один исполнитель главной роли Денис Реконвальд.

Отдельно проходили большие кастинги танцоров. Необходимо было найти исполнителей ролей второго плана, а также целые коллективы.



Фильм "Давай танцуй" 2019

"Важно было найти танцоров, которые могут участвовать в танцевальных боях, потому что мы снимали фильм именно о танцевальных соревнованиях. Поэтому мы искали танцоров, у которых есть опыт в подобных сражениях. Это бойцы-одиночки, которые могут ответить за себя. Они должны были отличаться, танцевать в разных стилях. С уверенностью скажу, что мы выбрали настоящих профессионалов", – подтвердил Анатолий Сачивко.

Музыкальное сопровождение

Важной частью танцевального фильма является музыка. Команда искала украинские треки, под которые танцевали бы главные герои.

Музыка должна "качать", должно быть желание под нее двигаться, танцевать! Музыкальным саундпродюсером и композитором фильма стал Monatik (Дмитрий Монатик). Он посмотрел видео, ему очень понравился сюжет. Monatik Chilibi Sound писали музыку к фильму больше года. Это достаточно трудоемкий был процесс и безумно интересный, поскольку на свет родились крутые хиты!

– отметил продюсер фильма Сергей Розвадовский.

Так же в фильме можно будет услышать треки таких групп как: Open Kids, The Hardkiss, "Сальто назад", а также музыканта ROZHDEN.

Под украиноязычную версию песни Open Kids создатели украинского экшн-кино, совместно с генеральным партнером фильма, компанией Киевстар, запустили всеукраинский танцевальный конкурс "Давай танцуй". По его результатам 50 победителей станут частью финальной сцены фильма и примут участие в съемках 10 марта! Детали можно узнать на сайте конкурса и еще успеть подать заявку!



Фильм "Давай танцуй" 2019

Что касается декораций, то клуб, в котором проходили съемки танцевальной части фильма, строили специально для фильма в течение месяца.

"Арендовать на такое количество времени локацию было невозможно. У нас было от 200 до 500 человек "массовки" ежедневно. Съемки танцевальных сцен продолжались почти месяц. Поэтому приняли решение строить клуб в павильоне. Мы разработали макет в 3d. Это была декорация, в которой можно осуществлять все трюки, номера, танцы", – добавил Розвадовский.

Очень большую роль в съемке танцевального кино играет сама съемка. Оператор фильма Никита Кузьменко вместе с хореографом Анатолием Сачивко работали на локации месяц до начала съемок. "Перед нами стояла такая задача, чтобы каждый этап отбора отличался по реализации хореографической, режиссерской и операторской. Мы ходили с Никитой, фотографировали ее, изучали пространство, его ширину и смотрели, как на нем можно реализовывать хореографию и съемку", – поделились участники съемочного процесса.



Фильм "Давай танцуй" 2019

Но самая магия появилась, когда локация наполнилась светом, полтысячью людей с "массовки", танцоров, артистов и всей съемочной команды. Анатолий Сачивко с теплом вспоминает атмосферу, которую создали в съемочном павильоне: "У нас была очень дружеская атмосфера между всеми участниками съемки. Мы знали актеров массовых сцен в лицо. За месяц мы стали большой семьей. Уверен, эта магия сможет передаться каждому из экрана кино уже с 21 марта".

Смотрите трейлер фильма "Давай танцуй": видео

Фото: пресс-служба