8 июня вблизи Смоленской площади в Москве произошло ДТП с участием сразу нескольких автомобилей. Виновником трагедии стал известный актер Михаил Ефремов. Он выехал на встречную полосу в состоянии алкогольного опьянения. Как отреагировали на произошедшее коллега артиста Иван Стебунов, дочь и пользователи соцсетей – читайте в материале.

Ефремов был за рулем внедорожника Jeep, который вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Видео с места ДТП сразу разлетелось социальными сетями. Момент столкновения был зафиксирован камерами наблюдениями. На месте происшествия были многочисленные очевидцы. Сам Ефремов в аварии не пострадал, а водитель фургона Сергей Захаров был зажат в кабине своего авто. Медики реанимировали его и отвезли в больницу, однако утром 9 июня стало известно, что мужчина умер. Как на случившееся отреагировали коллега актера, дочь и пользователи социальных сетей – читайте в материале 24 канала.

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Реакции пользователей социальных сетей

Новость про пьяное ДТП в центре Москвы быстро взбудоражила сеть и вызвала активные обсуждения. В основном, пользователи осуждают Ефремова и отмечают, что он должен понести заслуженное наказание. Известно, что мужчина не впервые садится за руль в состоянии алкогольного опьянения. Однако на этот раз не обошлось без летального исхода.

Допился, мразь!

Ефремов в пьяном состоянии выехал на встречку и столкнулся в лоб с другой машиной. Водитель той машине скончался в больнице. Видео очевидцаhttps://t.co/Y5mIFz7Ijv — Лера Чехова (@SmehYaTwitersky) June 9, 2020

"Ефремов вылетел на встречную полосу. .... участники дорожного движения получили травмы разной степени тяжести ......" Элита бть ... и эта тварь плохо говорит о народе ,когда же их будут давить https://t.co/kgcKONhjbG — Eugen [email protected] (@Evgb25) June 8, 2020

Ну все теперь у системы будет основание его закрыть,чтобы он не мешал своими репликами в интернете главному обнулителю и переписывателю книги под названием конституция. Столько гнилой ваты радуется что теперь Ефремов сядет,уроды убогие. #умер #авария #ефремов https://t.co/Sn8u22k53R — Rekbesshow (@Mrbessonov) June 9, 2020

Вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, как результат - авария со смертельным исходом. Что ещё нужно для того, чтобы Ефремов НЕ ОСТАЛСЯ на свободе???

Его пьянство систематическое!!! Он АЛКОГОЛИК! У кого хватит совести открыть рот в его защиту? — Sergey Ap. (@sergeyva72) June 9, 2020

Ложь от начала до конца.

Не умер - а убит, не авария с участием, а устроивший аварию Ефремов. — Старый Кощей (@oldkoshey) June 9, 2020

Также в сети можно увидеть стихотворные строки, которые написали после трагического ДТП.

Реакция актера Ивана Стебунова

Телеграм-канал Baza сообщал, что вместе с Михаилом Ефремовым на месте ДТП был российский актер Иван Стебунов. Также отмечалось, что в машине была жена Стебунова Елена Власова. Пользователи инстаграма критикуют актера и обвиняют в том, что он позволил Ефремову сесть за руль пьяным и ехал вместе с ним в автомобиле.

После этого Стебунов опубликовал на личной странице видео, в котором отметил, что его в автомобиле не было.

Произошла настоящая трагедия. На тот момент ни меня, ни моей жены там не было. Мы не отдыхали в баре. Поехали на место ДТП, чтобы разобраться с ситуацией. Через три минуты после нас приехал Сергей Леонидович Гармаш (народный артист России – LifeStyle 24). Тогда еще не понимали насколько все серьезно,

– сказал актер.

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Реакция дочери

Дочь Ефремова Анна-Мария также отреагировала на ДТП, которое совершил ее отец. Девушка выразила свое сожаление и в инстаграм-сторис написала "ничего нового". Также она отметила, что не поехала поддержать отца: "Не маленький, сам разберется". Анна-Мария добавила, что не стоит садиться пьяным за руль и если его посадят, то она будет "носить передачки".



Дочь Ефремова отреагировала на ДТП / Instagram-Stories / @amefremova



Дочь Ефремова отреагировала на ДТП / Instagram-Stories / @amefremova



Дочь Ефремова отреагировала на ДТП / Instagram-Stories / @amefremova



Дочь Ефремова отреагировала на ДТП/ Instagram-Stories / @amefremova

