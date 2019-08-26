Дженнифер Лопес примеряла полупрозрачный наряд: горячие фото

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Дженнифер Лопес в сексуальной съемке
Дженнифер Лопес в сексуальной съемке / variety.com

Актриса Дженнифер Лопес появилась на страницах журнала Variety в полупрозрачном платье, украшенном серебристой змеей. Кроме горячей фотосессии, звезда дала откровенное интервью о главных событиях из своей жизни.

Журналисты расспросили Дженнифер Лопес о ее помолвке с Алексом Родригесом, съемках в рейтинговом фильме "Стриптизерши" и продюсировании. Новый выпуск журнала появится в продаже уже в сентябре, а пока представители Variety опубликовали фрагменты из интервью и первые фото.

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По словам Дженнифер Лопес, впервые она может уверенно сказать, что ее жизнь гармонична. Благодаря Алексу Родригесу и отношения, и карьера актрисы процветают. Сейчас звезда со своим любимым планируют громкую свадьбу, что Джей Ло подчеркнула, похваставшись своим обручальным кольцом на обложке Variety.

Дженніфер Лопес знялась для глянцю
Дженнифер Лопес снялась для глянца / Фото: Variety

"Алексу нравится ходить на каждое мое шоу, когда есть такая возможность. А я посещаю все его бейсбольные матчи. У меня было время, когда в карьере и личной жизни все шло хорошо. А бывало и так, что в личном плане – стабильность, а профессиональные дела не идут в гору. Сейчас, наверное, впервые в жизни удалось достичь гармонии между работой и личной жизнью. Думаю, именно Алекс внес гармонию. Мне нравится. У нас с ним все замечательно", – рассказала Дженнифер Лопес.

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Не избежала актриса и вопроса о фильме "Стриптизерши", в котором она сыграла одну из главных ролей. Дженнифер Лопес призналась, что участие в киноленте несколько шокировало ее, ведь до сих пор она не думала, насколько у танцовщиц нелегкая работа.

"Я была в ужасе. Чувствовала себя так, будто меня неожиданно застали за каким-то плохим занятием. Никогда не делала ничего подобного! Кто эта женщина? При этом на сцене у танцовщицы должно быть настроение. Она должна быть сильной и смелой. Когда называешь себя рок-звездой, ты должен выйти к толпе с высокомерным видом, иначе ничего не получится. В стриптизерш такие же условия игры. Танцовщицы жесткие и непростые, уязвимые и травмированные. Играть такого персонажа – большой успех", – добавила Дженнифер Лопес.

Дженніфер Лопес
Дженнифер Лопес / Фото: Variety

Дженніфер Лопес у напівпрозорій сукні
Дженнифер Лопес в полупрозрачном платье / Фото: Variety

Сексуальна Джепнніфер Лопес
Сексуальная Дженнифер Лопес / Фото: Variety

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Теги: Дженнифер Лопес Новости LifeStyle LifeStyle
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