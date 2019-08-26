Дженнифер Лопес примеряла полупрозрачный наряд: горячие фото

Актриса Дженнифер Лопес появилась на страницах журнала Variety в полупрозрачном платье, украшенном серебристой змеей. Кроме горячей фотосессии, звезда дала откровенное интервью о главных событиях из своей жизни.

Журналисты расспросили Дженнифер Лопес о ее помолвке с Алексом Родригесом, съемках в рейтинговом фильме "Стриптизерши" и продюсировании. Новый выпуск журнала появится в продаже уже в сентябре, а пока представители Variety опубликовали фрагменты из интервью и первые фото.

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По словам Дженнифер Лопес, впервые она может уверенно сказать, что ее жизнь гармонична. Благодаря Алексу Родригесу и отношения, и карьера актрисы процветают. Сейчас звезда со своим любимым планируют громкую свадьбу, что Джей Ло подчеркнула, похваставшись своим обручальным кольцом на обложке Variety.



Дженнифер Лопес снялась для глянца / Фото: Variety

"Алексу нравится ходить на каждое мое шоу, когда есть такая возможность. А я посещаю все его бейсбольные матчи. У меня было время, когда в карьере и личной жизни все шло хорошо. А бывало и так, что в личном плане – стабильность, а профессиональные дела не идут в гору. Сейчас, наверное, впервые в жизни удалось достичь гармонии между работой и личной жизнью. Думаю, именно Алекс внес гармонию. Мне нравится. У нас с ним все замечательно", – рассказала Дженнифер Лопес.

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Не избежала актриса и вопроса о фильме "Стриптизерши", в котором она сыграла одну из главных ролей. Дженнифер Лопес призналась, что участие в киноленте несколько шокировало ее, ведь до сих пор она не думала, насколько у танцовщиц нелегкая работа.

"Я была в ужасе. Чувствовала себя так, будто меня неожиданно застали за каким-то плохим занятием. Никогда не делала ничего подобного! Кто эта женщина? При этом на сцене у танцовщицы должно быть настроение. Она должна быть сильной и смелой. Когда называешь себя рок-звездой, ты должен выйти к толпе с высокомерным видом, иначе ничего не получится. В стриптизерш такие же условия игры. Танцовщицы жесткие и непростые, уязвимые и травмированные. Играть такого персонажа – большой успех", – добавила Дженнифер Лопес.



Дженнифер Лопес / Фото: Variety



Дженнифер Лопес в полупрозрачном платье / Фото: Variety