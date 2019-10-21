Голливудская актриса Фелисити Хаффман в тюрьме: появились первые фото звезды

Из-за мошеннической схемы актриса Фелисити Хаффман не только потеряла перспективные роли, но и попала в тюрьму. Судьи решили, что звезда должна провести за решеткой 2 недели, чтобы понять свою вину перед обществом. В сети опубликовали первые фото, на которых видно Фелисити Хаффман в тюремной форме.

Папарацци американского таблоида TMZ удалось сделать несколько фотографий, когда 56-летнюю Фелисити Хаффман навещали ее родственники. Актриса находится в тюрьме Калифорнии, где вышла к родным в зеленой тюремной форме с именной надписью на кармане.

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Интересно, что Фелисити шла без сопровождения охранников и без оков. Ее встреча с мужем Уильямом Мэйси и старшей дочерью Софией состоялась на открытой площадке тюрьмы. А вот 17-летняя Джорджия, которая и провоцировала звездную маму перешагнуть закон и дать взятку за поступление в колледж, не посещает Фелисити Хаффман.

Как ранее сообщали журналисты западных СМИ, актриса будет отбывать наказание за решеткой всего 14 дней. Освобождение Фелисити Хаффман состоится на праздник Хеллоуина, 31 октября. Кроме этого, голливудская звезда уже выплатила штраф и в течение года будет отбывать условное наказание, которое включает исправительные работы.

Что известно об уголовном деле с участием Фелисити Хаффман?

Впервые о мошеннической схеме с участием Фелисити Хаффман начали говорить в марте 2019 года. Тогда сотрудники ФБР задержали американскую актрису и открыли уголовное дело против нее. Причиной для ареста стали заявления от родителей абитуриентов, которые утверждали, что в престижных колледжах и университетах действует коррупционная схема, которую ввела американская звезда. По официальным данным, Фелисити Хаффман заплатила 15 тысяч долларов за поступление своей дочери в вуз и помогала другим состоятельным людям помочь их потомкам.

Позже стало известно, что в мошенническую схему была вовлечена еще одна актриса Лори Лафлин. По данным следствия, голливудские звезды оценивали поступление детей в вузы от 200 тысяч до 6,5 миллиона долларов США. Средства Фелисити Хаффман передавала в Key Worldwide Foundation, где якобы готовили абитуриентов к поступлению. На самом деле среди членов организации были представители колледжей и университетов, которые и помогали подросткам пройти все этапы поступления в вузы.

После скандального обвинения Фелисити Хаффман признала свою вину в суде. В то же время ее карьера пошла на спад: актрисе отказали в запланированных съемках.