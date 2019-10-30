Эксучастница "Холостяка" Дарья Квиткова намекнула на женитьбу: фото

52 Читати новину українською
Никита Добрынин со своей избранницей
Никита Добрынин со своей избранницей / Instagram / @kvittkova

Избранница "Холостяка-9" Никиты Добрынина заинтриговала подписчиков . Девушка обнародовала фото одинаковых колец со своим возлюбленным. Вероятно, тайная помолвка состоялась в апреле 2019 года.

Украинский телеведущий Никита Добрынинн и 21-летняя Дарья Квиткова в отношениях больше года. Звездная пара постоянно подогревает интерес аудитории романтическими фото с совместных путешествий. Зрители реалити-шоу "Холостяк" не теряют надежды, что хоть один звездный участник поведет свою избранницу под венец.

Читайте также: Оля Цибульская сняла провокационный клип с героем шоу "Холостяк": видео

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Daria Kvitkova (@kvittkova)

Дарья Квиткова неоднократно отвечала на вопрос о женитьбе своим подписчикам в социальных сетях. Девушка говорила, что брак они с Никитой пока не планируют. В финальном выпуске "Холостяк-9" телеведущий подарил девушке кольцо и признался в любви.

Однако, в очередной раз общаясь со своими поклонниками в инстаграме, девушка опубликовала фото их с Никитой рук. Главный акцент на фотографии – одинаковые перстни звездной пары. Дарья отметила внимательность фолловеров, которые заметили эту деталь на предыдущих фото.


Дарья Квиткова и Никита Добрынин / Instagram / @kvittkova

Кроме того, на фото есть дата – 16 апреля 2019 года. Поклонники предполагают, что именно в этот день состоялась тайная помолвка влюбленных. На то время пара не могла афишировать свои отношения, так как финал "Холостяка 9" вышел в эфир только в конце мая.

Напомним, что в первую годовщину знакомства телеведущий и блогер сделали одинаковые татуировки. Дарья призналась, что инициатором был Никита Добрынин. Именно он предложил сделать парное тату, которое символизировало бы их любовь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Daria Kvitkova (@kvittkova)

 

blog_ava
Иванке Трамп – 38: малоизвестные факты о дочери президента США
сегодня
1241
Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные свадьбы Холостяк 9 сезон смотреть онлайн
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Иванке Трамп – 38: малоизвестные факты о дочери президента США
сегодня 12:01 Иванке Трамп – 38: малоизвестные факты о дочери президента США
Юлія Михайлова 1241
Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
29 октября 20:03 Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
Юлія Турелик 336976
Куда пойти в Киеве на Хэллоуин: афиша мероприятий
29 октября 19:06 Куда пойти в Киеве на Хэллоуин: афиша мероприятий
Квітослава Туз 2175
Страшный макияж на Хэллоуин 2019: оригинальные идеи в видео и фото
29 октября 14:01 Страшный макияж на Хэллоуин 2019: оригинальные идеи в видео и фото
Олена Левчук 4746
10 атмосферных мультфильмов, которые стоит посмотреть на Хэллоуин: яркая подборка
29 октября 13:35 10 атмосферных мультфильмов, которые стоит посмотреть на Хэллоуин: яркая подборка
Марта Вересюк 2297
Новости
Больше новостей
Залиште відгук