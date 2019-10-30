Эксучастница "Холостяка" Дарья Квиткова намекнула на женитьбу: фото

Избранница "Холостяка-9" Никиты Добрынина заинтриговала подписчиков . Девушка обнародовала фото одинаковых колец со своим возлюбленным. Вероятно, тайная помолвка состоялась в апреле 2019 года.

Украинский телеведущий Никита Добрынинн и 21-летняя Дарья Квиткова в отношениях больше года. Звездная пара постоянно подогревает интерес аудитории романтическими фото с совместных путешествий. Зрители реалити-шоу "Холостяк" не теряют надежды, что хоть один звездный участник поведет свою избранницу под венец.

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Дарья Квиткова неоднократно отвечала на вопрос о женитьбе своим подписчикам в социальных сетях. Девушка говорила, что брак они с Никитой пока не планируют. В финальном выпуске "Холостяк-9" телеведущий подарил девушке кольцо и признался в любви.

Однако, в очередной раз общаясь со своими поклонниками в инстаграме, девушка опубликовала фото их с Никитой рук. Главный акцент на фотографии – одинаковые перстни звездной пары. Дарья отметила внимательность фолловеров, которые заметили эту деталь на предыдущих фото.



Дарья Квиткова и Никита Добрынин / Instagram / @kvittkova

Кроме того, на фото есть дата – 16 апреля 2019 года. Поклонники предполагают, что именно в этот день состоялась тайная помолвка влюбленных. На то время пара не могла афишировать свои отношения, так как финал "Холостяка 9" вышел в эфир только в конце мая.

Напомним, что в первую годовщину знакомства телеведущий и блогер сделали одинаковые татуировки. Дарья призналась, что инициатором был Никита Добрынин. Именно он предложил сделать парное тату, которое символизировало бы их любовь.