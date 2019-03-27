Как французский мастер покорил мир роскошными флаконами для духов: очаровательные фото

Рене Лалик – это гений ювелирного мира, который преодолел путь от едких насмешек известных в то время мастеров к феноменальной популярности и признанию его украшений произведениями искусства. А потом все бросил и стал стеклодувом.

Во второй половине XIX века Лалик был безумно популярным ювелиром, и параллельно с изготовлением украшений он заинтересовался свойствами стекла и начал проводить с материалом разные эксперименты. Но долгое время это было лишь хобби.

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Настоящая работа закипела, когда ювелир в 1905 году познакомился с парфюмером Франсуа Коти. Последнему не нравились стеклянные бутылки, в которых продавались его духи. Поэтому предложил Лалику сделать эскизы с фирменным привкусом трех F. Но замыслы художника должен был реализовывать завод "Баккара". Теперь результаты не понравились уже Лалику, и в 1910-м он выкупил целый завод по изготовлению стекла для своих нужд.



Флакон для духов Рене Лалика



Флакон для духов Рене Лалика

Работа со стеклом так нравилась художнику, что он начал брать заказы и от других парфюмерных домов – Worth, d'orsay, Roger & Gallet, а также выпускал аксессуары для туалетного столика, посуду, предметы интерьера.



Флакон для духов Рене Лалика



Флакон для духов Рене Лалика



Флакон для духов Рене Лалика

Флаконы для духов, разработанные Рене Лаликом​

Так, до 1912 году Лалик с головой ушел в "стеклянные дела" и полностью забросил изготовления украшений. Позже построил завод и запатентовал 16 видов изготовления стекла. Кстати, технология патины до сих пор является секретом.



Люстра Рене Лалика



Ваза Рене Лалика

Под руководством Лалика появлялись удивительные флаконы для духов, стеклянные пудреницы, кубки, вазы, светильники, символы для капотов машин, в частности для Hispano Suiza, Isotta Fraschini, Bugatti, Bentley, протечь интерьеров и даже фонтаны. В 1936 году стеклянный фонтан Лалика установили на Елисейских полях в Париже. И в 1956 году демонтировали, потому что обслуживать его было дорого.

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Фонтан Лаліка на Єлисейських полях



Статуетка Рене Лаліка



Статуетка Рене Лаліка

Дом Lalique существует по сей день. Он занимается предметами декора, украшениями и имеет собственную линейку духов.

Современное оформление духов Lalique

Если мастер делал такие диковинки со стеклом, то только представьте, какие он создавал украшения! Почему считают, что Лалик совершил революцию в ювелирном искусстве – читайте в материале 24 канала.