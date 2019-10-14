День казачества 2019: подборка картинок
14 октября в Украине отмечают три важных праздника: Покрова Пресвятой Богородицы, День украинского казачества и День Защитника Украины. Для казаков день Покрова был самым уважаемым праздником, ведь их церковь была посвящена именно Деве Марии. Именно в этот день, 14 октября, у казаков проходили выборы нового атамана.
В Украине каждый человек слышал о казаках. О них много снято фильмов, написано множество научных книг и художественных произведений. О казацком роде и его предводителях поется в торжественной песне нашего государства – гимне Украины.
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Казаков можно увидеть на парадах украинского войска, их изображения есть на украинских деньгах и почтовых марках. Настоящим казаком в Украине называют взрослого парня, который умеет отстоять свою честь и защитить слабого. Поэтому поздравьте своих родных мужчин с этим замечательным праздником.
Картинки с Днем казачества
День украинского казачества
День украинского казачества 2019
Поздравления с Днем казачества
14 октября – День казачества
Картинки с Днем казачества
День казачества 2019
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