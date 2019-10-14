День казачества 2019: подборка картинок

14 октября в Украине отмечают три важных праздника: Покрова Пресвятой Богородицы, День украинского казачества и День Защитника Украины. Для казаков день Покрова был самым уважаемым праздником, ведь их церковь была посвящена именно Деве Марии. Именно в этот день, 14 октября, у казаков проходили выборы нового атамана.

В Украине каждый человек слышал о казаках. О них много снято фильмов, написано множество научных книг и художественных произведений. О казацком роде и его предводителях поется в торжественной песне нашего государства – гимне Украины.

Читайте также: День казачества 2019: список самых интересных подарков для мужчин

Казаков можно увидеть на парадах украинского войска, их изображения есть на украинских деньгах и почтовых марках. Настоящим казаком в Украине называют взрослого парня, который умеет отстоять свою честь и защитить слабого. Поэтому поздравьте своих родных мужчин с этим замечательным праздником.

Картинки с Днем казачества



День украинского казачества



День украинского казачества 2019

Поздравления с Днем казачества



14 октября – День казачества



Картинки с Днем казачества



День казачества 2019