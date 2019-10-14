День казачества 2019: подборка картинок

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Картинки с Днем казачества 2019 – поздравления в День казачества
День казачества 2019 / Фото из открытых источников

14 октября в Украине отмечают три важных праздника: Покрова Пресвятой Богородицы, День украинского казачества и День Защитника Украины. Для казаков день Покрова был самым уважаемым праздником, ведь их церковь была посвящена именно Деве Марии. Именно в этот день, 14 октября, у казаков проходили выборы нового атамана.

В Украине каждый человек слышал о казаках. О них много снято фильмов, написано множество научных книг и художественных произведений. О казацком роде и его предводителях поется в торжественной песне нашего государства – гимне Украины.

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Казаков можно увидеть на парадах украинского войска, их изображения есть на украинских деньгах и почтовых марках. Настоящим казаком в Украине называют взрослого парня, который умеет отстоять свою честь и защитить слабого. Поэтому поздравьте своих родных мужчин с этим замечательным праздником.

Картинки с Днем казачества

День українського козацтва
День украинского казачества

День українського козацтва
День украинского казачества 2019

День українського козацтваПоздравления с Днем казачества

День українського козацтва
14 октября – День казачества

День українського козацтва
Картинки с Днем казачества

День українського козацтва
День казачества 2019

blog_ava
Войско Украины. История могла быть другой
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Автор: Квитослава Туз
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Традиции Поздравления с праздниками – смс-поздравления, открытки и картинки
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