Чем отличается католическое Рождество от православного: интересные факты
Рождество христиане отмечают во всем мире. Но почему праздник разделил верующих на две общины, которые отмечают католическое Рождество 25 декабря и рождение Христа 7 января, и что общего и особого имеет праздник у христиан восточного и западного обрядов – разбирались журналисты сайта "24".
Рождество — один из важнейших христианских праздников, который 25 декабря отмечают католики, а через две недели после этого – и христиане восточного обряда.
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Рождество знаменует рождение Иисуса Христа, который, по верованиям христиан, послан Богом в мир для спасения человечества. Именно этот день разделил историю на "до" и "после" – с рождения Христа началось современное летоисчисление под названием "наша эра".
Рождество Христово имеет давнюю историю с уникальными традициями и обычаями – люди украшают елки, готовят праздничные блюда, колядуют, ходят в церковь и посещают родственников.
Рождество — один из самых важных христианских праздников, который отмечают в мире 25 декабря и 7 января
Традиции празднования Рождества западного обряда
Рождество для католиков и протестантов является особым и важнейшим религиозным праздником. Накануне Рождества люди придерживаются Адвента – времени в ожидании праздника, когда люди особо уделяют внимание духовной жизни, некоторые, по желанию, придерживаются поста.
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Праздник объединяет вокруг всю семью, которая с трепетом украшает дом к Рождеству – это символизирует веру и почитание Иисуса. Среди символов этого праздника особое место занимает елка, а также рождественский венок, омела, солома и подарки.
Вечером 24 декабря, когда на небе появляется первая звезда, семьи собираются на Святой Ужин из постных блюд: рыбы, оплаток (постный хлеб), фруктов, орехов и прочего. Перед началом трапезы глава семьи читает отрывок из Евангелия, семья поет первую коляду, потом все переламывают рождественский хлеб — оплаток.
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После ужина семья собирается в храм на Мессу Навечерия Рождества, которая символизирует единство Отца и Сына. Месса начинается, преимущественно, в полночь. Во время нее священник кладет в рождественский вертеп фигурку младенца Иисуса.
Вторая праздничная месса происходит на рассвете и символизирует время появления на свет новой жизни из утробы матери. А третья месса, которая происходит днем, доносит символ рождения Иисуса в сердца всех верующих.
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25 декабря подается праздничная пища. Главным блюдом стола у большинства католиков и протестантов является запеченная индейка, утка, свинина и прочее.
А также 25 декабря все ищут подарки от Санта-Клауса или Святого Николая.
Дети 25 декабря ждут от Санта-Клауса подарунков
Традиции празднования Рождества восточного обряда
Православные и греко-католики отмечают День рождения Христа 7 января. Для христиан восточного обряда праздник Рождества Христова является важным религиозным праздником, но после Пасхи, который для них более важен.
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Каждый год перед Рождеством христиане придерживаются строгого рождественского поста, который начинается 28 ноября и заканчивается 7 января. Во время поста люди стараются духовно очиститься и покаяться в грехах.
Накануне Рождества 6 января происходит Святой Вечер – люди готовят 12 постных блюд в честь 12 апостолов Христа. Традиционно на столе стоят узвар, пампушки, борщ с ушками и кутья, которая является главным блюдом Святого Вечера.
Святая вечеря состоит из 12 постных блюд
А семья садится ужинать только после того, как на небо взойдет первая звезда – хозяин дома зажигает рождественскую свечу, произносит молитву и благословляет пищу.
7 января люди идут на богослужение, а дальше – ходят в гости к родственникам, колядуют и водят вертепы – передвижные театры с людьми или куклам, которые показывают представления о рождении Христа в Вифлееме. В этот день заканчивается рождественский пост.
Коляда – неотъемлемая традиция празднования Рождества
Чем отличается Рождество западного обряда от восточного
Христиане западного обряда празднуют Рождество с 24 на 25 декабря, в то время как верующие восточного обряда празднуют рождение Христа с 6 на 7 января.
Дата празднования Рождества у всех одинаковая, разница лишь в системе летоисчисления – западные церкви отмечают Рождество по Григорианскому календарю, а восточные – по Юлианскому, где 7 января – это 25 декабря по старому стилю.
Также несколько отличается важность праздника. Для Запада рождение Христа – самый важный религиозный праздник в календаре, тогда как для Востока важнее Рождества является Пасха – день Воскресения Господня.
Рождество для католического мира символизирует семейный праздник, когда для православных и греко-католиков – это прежде всего духовный праздник.
Кроме того, пост перед Рождеством у них не такой суровый, как у христиан восточного обряда. Католики и протестанты перед Рождеством имеют Адвент – месяц в ожидании праздника, в течение которого люди стараются больше времени уделять духовной жизни, семье. Некоторые, по желанию, постятся.
У обеих христианских общин есть Сочельник – праздничный ужин из постных блюд. Католики начинают угощение с оплаток или гостий – тонких хлебных пластин, которыми причащают прихожан в церкви. В восточном обряде угощение начинают с кутьи.
Святвечер у верующих восточного и западного обрядов
У православных и греко-католиков на Рождество есть одно ночное богослужение, в котором сразу правят Великое Повечерие, Утреню и Литургию. Между тем у верующих западного обряда служат три рождественских мессы отдельно – ночью, утром и днем, что символизирует рождение Спасителя в лоне Отца, во чреве богоматери и Иисуса в душе каждого христианина.
А 25 декабря у большинства верующих западного обряда главным рождественским блюдом является запеченная индейка или утка. Также немало христиан готовят так называемый рождественский пудинг. Такие традиции распространены в США, Великобритании, Германии, Франции, Греции и других странах.
На Рождество католики и протестанты дарят всем подарки, которые кладут под елку или в носки от Санты Клауса или Святого Николая.
Кроме того, они украшают не только елку, но и весь дом. Обязательно в декорировании должен быть рождественский венок и омела, под которой все обмениваются поцелуями.
А также в доме должна быть солома, которая является одним из главных символов Рождества, она олицетворяет ясли Христа. У христиан восточного обряда, в частности в Украине, ставят дидух.
Общим для обоих обрядов является колядование. Но у католиков это не так распространено, как у православных и греко-католиков, и они, обычно, колядуют в семейном кругу. Зато, верующие восточного обряда идут колядовать в каждый дом – так колядники приносят весть о рождении Сына Божьего, который спасет мир.
Рождество Христово – праздник добра, мира и милосердия. Редакция сайта "24" желает всем Веселого и светлого Рождества!
Чем отличается Рождество восточного обряда от западного
Что нельзя делать на Рождество
Как и у любого другого религиозного праздника, у Рождества существует свой собственный список запретов, которые необходимо соблюдать, если вы хотите провести праздник правильно.
Главной традицией, конечно, есть Великий Пост, который длится 40 дней. В течение этого времени православному христианину не разшерается употреблять мясо и молочную продукцию, основывая свой рацион на овощах и фруктах. Считается, что только через физическое очищение в течение этого периода человек может очиститься от душевных грехов.
Мы собрали самые важные запреты, которые нельзя делать в католическое и православное Рождество:
1. В Сочельник нельзя есть до начала самого ужина.
2. После Святой Вечери, нельзя убирать блюда со стола, до наступления самого Рождества.
3. Присмотритесь внимательнее к своей ели. На верхушке не может быть другого украшения, кроме звезды, ведь это символ Вифлеема, который сообщил о рождении Иисуса.
4. В Рождество нельзя одевать старую одежду.
5. Никому этот день нельзя работать, убирать и выносить из дома мусор.
6. Семье желательно не ссориться, а быть дружными, чтобы не было недоразумений в течение года.
7. На Рождество в коем случае нельзя гадать.
8. Не обходите в этот день нуждающихся и бедных, а подайте им милостыню, ведь никто не может быть ограничен от праздничных радости.
Рождество Христово – праздник добра, мира и милосердия. Редакция сайта "24" желает всем Веселого и светлого Рождества!