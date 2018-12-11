Китти Спенсер снялась в фотосессии для Vogue: роскошные фото

27-летняя племянница принцессы Дианы снялась для мексиканского выпуска самого популярного журнала о моде. Vogue показал Китти Спенсер в нежнейшем свете.

Роскошные снимки 27-летняя Китти опубликовала на своей странице в Instagram. Модель из аристократического рода неоднократно снималась для обложек глянцев, однако этот образ превзошел все ожидания.

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Муза Dolce & Gabbana и амбассадор (представитель) ювелирного бренда Bvlgari предстала перед поклонниками в сексуальных и нежных одновременно снимках. Bvlgari представил новую коллекцию украшений, которая называется Fiorever. На новых снимках для рекламной кампании шею Китти украшало ожерелье из этой линейки.

Китти Спенсер позирует для мексиканского Vogue / Instagram / @kitty.spencer

На одной из фотографий из новой серии Леди Спенсер одета в черные перчатки, а на руке поблескивает браслет в виде змеи с зелеными бриллиантами.

Китти Спенсер для Bvlgari / Instagram / @kitty.spencer

На фото 27-летняя модель прикрывает грудь руками, делая вид, что она позирует обнаженной. Леди нежится в белоснежных простынях, ее шею украшает массивное ожерелье.

Племянница принцессы Дианы позирует для мексиканского Vogue / Instagram / @kitty.spencer