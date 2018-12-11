Китти Спенсер снялась в фотосессии для Vogue: роскошные фото

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Китти Спенсер
Китти Спенсер / Instagram/ @kitty.spencer

27-летняя племянница принцессы Дианы снялась для мексиканского выпуска самого популярного журнала о моде. Vogue показал Китти Спенсер в нежнейшем свете.

Роскошные снимки 27-летняя Китти опубликовала на своей странице в  Instagram. Модель из аристократического рода неоднократно снималась для обложек глянцев, однако этот образ превзошел все ожидания.

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Муза Dolce & Gabbana и амбассадор (представитель) ювелирного бренда Bvlgari предстала перед поклонниками в сексуальных и нежных одновременно снимках. Bvlgari представил новую коллекцию украшений, которая называется Fiorever. На новых снимках для рекламной кампании шею Китти украшало ожерелье из этой линейки.

Кітті Спенсер

Китти Спенсер позирует для мексиканского Vogue / Instagram / @kitty.spencer

На одной из фотографий из новой серии Леди Спенсер одета в черные перчатки, а на руке поблескивает браслет в виде змеи с зелеными бриллиантами.

Кітті Спенсер

Китти Спенсер для Bvlgari / Instagram / @kitty.spencer

На фото 27-летняя модель прикрывает грудь руками, делая вид, что она позирует обнаженной. Леди нежится в белоснежных простынях, ее шею украшает массивное ожерелье.

Кітті СпенсерПлемянница принцессы Дианы позирует для мексиканского Vogue / Instagram / @kitty.spencer

Теги: LifeStyle Стиль и мода Мода
Источник: 24 канал
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