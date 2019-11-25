Лондонская зимняя сказка: как выглядит рождественский парк аттракционов – фото

В четверг, 21 ноября, в Лондоне открылся ежегодный рождественский парк аттракционов – Winter Wonderland (Украинский "Зимняя сказка"). Тысячи британцев и туристов уже посетили Гайд-парк, в котором до 5 июня будут проходить развлечения.

Winter Wonderland в Лондоне во время рождественских праздников становится любимым местом, куда принято приходить с семьями и друзьями, где все вместе весело проводят время. Аттракционов в Гайд-парке достаточно – от экстремальных горок для взрослых до детских игр.

Читайте также: Лондонская выставка платьев Dior побила рекорд: эксклюзивные фото и видео

Бешеной популярностью пользуется открытый каток, который, к слову, является крупнейшем в Великобритании; музей с ледовыми фигурами; Bavarian Village – поселок для еды и напитков с немецкой тематикой, в котором представлены многочисленные заведения и обязательно живая музыка; рождественские рынки и другое. Для детей есть отдельная зона, которая называется Santa Land.

Редакция LifeStyle 24 предлагает лучше рассмотреть, как выглядит ежегодная рождественская атмосфера в Лондоне и посмотреть публикации в социальных сетях пользователей, которые посетили Winter Wonderland.

К слову, если вы заинтересовались поездкой в Великобританию – смотрите инструкцию и советы, как открыть туристическую визу самостоятельно.