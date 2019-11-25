Лондонская зимняя сказка: как выглядит рождественский парк аттракционов – фото

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Winter Wonderland в Лондоне / Instagram / @hydeparkwinterwonderland

В четверг, 21 ноября, в Лондоне открылся ежегодный рождественский парк аттракционов – Winter Wonderland (Украинский "Зимняя сказка"). Тысячи британцев и туристов уже посетили Гайд-парк, в котором до 5 июня будут проходить развлечения.

Winter Wonderland в Лондоне во время рождественских праздников становится любимым местом, куда принято приходить с семьями и друзьями, где все вместе весело проводят время. Аттракционов в Гайд-парке достаточно – от экстремальных горок для взрослых до детских игр.

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Бешеной популярностью пользуется открытый каток, который, к слову, является крупнейшем в Великобритании; музей с ледовыми фигурами; Bavarian Village – поселок для еды и напитков с немецкой тематикой, в котором представлены многочисленные заведения и обязательно живая музыка; рождественские рынки и другое. Для детей есть отдельная зона, которая называется Santa Land.

 

Редакция LifeStyle 24 предлагает лучше рассмотреть, как выглядит ежегодная рождественская атмосфера в Лондоне и посмотреть публикации в социальных сетях пользователей, которые посетили Winter Wonderland.

К слову, если вы заинтересовались поездкой в Великобританию – смотрите инструкцию и советы, как открыть туристическую визу самостоятельно.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ~ Tyla Ninneman ~ (@ty_ninny)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений EVANGELYN (@eviepenington)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ???????‍ (@claudiaswave)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Laura (@olteanu.laura)

 

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости культуры Новогодние праздники Рождество Великобритания Лондон
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