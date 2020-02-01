Лунный календарь стрижек на февраль 2020: интересные советы

Очень легко определить благоприятный день для той или иной процедуры с волосами можно благодаря лунному календарю стрижек. Прежде чем посетить парикмахера, календарь стрижек советует, какой именно день лучше выбрать. Лунный календарь поможет узнать свою судьбу, чтобы достичь успеха и избежать проблем и неурядиц.

Время и период стрижки зависит от того, как будут проходить ваши дни. С помощью лунного календаря стрижек, где подобраны рекомендации на каждый день, можно легко улучшить свою жизнь, узнать, как помешать опасности и чего стоит ожидать в будущем.

Читайте также: Гороскоп на 2020 год Белой Крысы: прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака

По лунному календарю на февраль 2020 года циклическая смена фаз луны будет проходить в следующей последовательности:

Полнолуние – 9 февраля

Новолуние – 23 февраля

Первая – с 1 по 8 февраля и с 24 по 29 февраля

Убывающая луна – с 10 по 22 февраля 2020 года

Учитывая особенность влияния месяца на долю и состояние человека, вот советы, когда лучше стричь волосы в этом месяце:

1 февраля (суббота) – замечательный день для смены прически, стрижка подарит вам вдохновение для воплощения новых дел.

2 февраля (воскресенье) – не стоит стричь волосы именно в этот день, ведь можно привлечь к себе постоянную усталость и плохое настроение.

Читайте также: Ретроградный Меркурий в 2020 году: как он повлияет на все знаки зодиака

3 февраля (понедельник) – если в этот день посетить парикмахера, то стрижка положительно повлияет на отношения с коллегами и вообще на вашу работоспособность. Подрезание кончиков избавит вас от негативной энергетики.

4 февраля (вторник) – благополучный день для стрижки волос. Поход к парикмахеру даст вам вдохновение и силы ко многим делам.

5 февраля (среда) – если подстричь волосы в этот день, то у вас улучшится физическое состояние.



Лунный календарь стрижек на февраль 2020 – когда стричь волосы

6 февраля (четверг) – стрижка привлечет удачу в глазах близких людей и коллег. Она будет способствовать усилению личного обаяния.

7 февраля (пятница) – избегайте этого дня для стрижек и окрашивания волос. Новая прическа ухудшит ваше самочувствие и снизит самооценку.

8 февраля (суббота) – этот день нейтральный для смены имиджа, ведь не несет с собой ни дурного влияния, ни хорошего.

9 февраля (воскресенье) – неудачный день для стрижки, ведь после нее у вас могут возникнуть долговременные ссоры в семье.

10 февраля (понедельник) – позитивный день для смены имиджа, новая стрижка принесет в вашу жизнь новые эмоции, интересные события и хороших людей.

11 февраля (вторник) – нейтральный день для стрижки волос. Ничего хорошего или очень плохого с вами не случится.

12 февраля (среда) – чтобы не навредить своим волосам, не рекомендуется в этот день делать кардинальные изменения.

13 февраля (четверг) – стрижка в этот день откроет всю вашу энергию и подарит трудолюбие и бодрость на долгий период.

14 февраля (пятница) – хороший день для окрашивания волос. Чтобы быть всегда в хорошем настроении, можно подстричь только кончики.

15 февраля (суббота) – удачный день для любых манипуляций с волосами.



Благоприятные дни для стрижки волос: 17, 20, 22, 23 февраля и другие даты

16 февраля (воскресенье) – в этот день не рекомендуется менять прическу, ведь в будущем у вас могут возникнуть большие проблемы.

17 февраля (понедельник) – стрижка в этот день позволит избежать проблем со здоровьем.

18 февраля (вторник) – чтобы уберечь свое эмоциональное состояние, отложите поход к парикмахеру на другой день.

19 февраля (среда) – не рекомендуется стричь волосы в этот день, ведь стрижка может вызвать ссоры с друзьями и коллегами.

20 февраля (четверг) – позитивный день для стрижки. Изменение имиджа принесет вам хорошее настроение и большой заряд энергии на работе.

21 февраля (пятница) – нейтральный день для смены имиджа, стрижка не повлияет на вашу жизнь ни положительно, ни отрицательно.



Стрижки в феврале 2020: состояние волос зависит от стрижки по лунному календарю

22 февраля (суббота) – благоприятный день для стрижки волос, поход к парикмахеру поможет воплотить вашу мечту в реальность.

23 февраля (воскресенье) – новая прическа подарит волосам идеальный вид. После стрижки они станут блестящими, густыми и здоровыми.

24 февраля (понедельник) – благоприятный день для стрижки и окрашивания волос

25 февраля (вторник) – день очень хорош для стрижки, волосы будут расти быстро.

26 февраля (среда) – в этот день не рекомендуется стричь волосы, ведь длина волос может существенно повлиять на ваши дела.

27 февраля (четверг) – замечательный день для стрижки волос. Любые изменения пойдут на пользу, у вас появится настроение и вдохновение ко многим делам.

28 февраля (пятница) – в этот день лучше избежать стрижки волос, ведь можно подхватить простуду.

29 февраля (суббота) – удачный день для любых манипуляций с волосами. После стрижки волосы станут блестящими и густыми.