Мадонна ошеломила эпатажным поступком: видео

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Эпатажная певица Мадонна / Instagram /@madonna

На днях американская певица опубликовала в своем инстаграме провокационное видео. На нем звезда принимает ледяную ванну, а после – выпивает стакан собственной мочи. По ее словам, эти процедуры помогают ей восстановить силы и держать мышцы в тонусе.

Королева попмузыки не перестает удивлять поклонников не только своими вокальными способностями, но и обольстительным телом. В свои 61 Мадонна раскованная и сексуальная. Ее гастрольные туры всегда сопровождаются настоящим шоу и танцевальными постановками на сцене.

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Вчера звезда поделилась с поклонниками секретом своей молодости. На странице в инстаграме она опубликовала видео, на котором погружается в ледяную ванну. Так она расслабляется после выступлений своего концертного тура "Madame X".

Терапия для мадам. 41 градус – лучшая температура для травм,
– подписала Мадонна сообщение.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

После такого отчаянного поступка певица решилась на еще один радикальный шаг. Мадонна согрелась не горячим чаем, а стаканом собственной мочи.

К слову, к методам борьбы с синяками, путем погружения в ледяную ванну, прибегала и другая попдива. Лели Гага проводила подобные процедуры после падения со сцены во время концерта в Лас-Вегасе.

Мадонна довольно часто привлекает внимание широкой аудитории неординарным поведением. Недавно она показала, как готовится к выходу на сцену. В гримерке звезда разогревает голосовые связки в то время, как ей делают макияж. Вокальные разминки звезда проводила в достаточно откровенном образе – лежа и в кружевном белье.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

 

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Теги: LifeStyle Секреты красоты и молодости Новости LifeStyle Мадонна
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