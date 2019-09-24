Певица Яна Соломко рассталась с мужем

Украинская исполнительница Яна Соломко, более известная как SOYANA, уже год не живет со своим мужем Олегом Солодуховым и официально разведена с ним. Об этом сообщил фанатам сам экс-муж, а информацию о разводе подтвердил в комментарии для LifeStyle 24.

На официальной странице Яны Соломко в инстаграме появилось новое фото, на котором артистка позирует вместе с американским исполнителем Джейсоном Деруло. На снимке Яна назвала его другом, однако бизнесмен Солодухов решил развеять все догадки поклонников. Согласно информации издания "Viva!", мужчина опубликовал на своей странице в фейсбуке сообщение, где заявил о разводе, однако на данный момент этого заявления на странице нет.

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Яна Соломко и ее друг-американец Джейсон Деруло / Instagram / @yana.solo

Как я понимаю, "друзья" перестали быть тайной. Официально. Чтобы избежать дальнейших вопросов и домыслов, спешу сообщить – мы с Яной уже год не живем вместе и официально в разводе. Яне желаю всего наилучшего во всех ее начинаниях. Но в этой шоу-бизнесовой движушке я был лишний. Искренне желаю ей быть счастливой. Всем мир!,

– заявил экс-муж Соломко.

Таким образом Олег намекнул на вероятный роман Яны с американцем, впрочем, от любых других комментариев воздержался. Журналисты LifeStyle 24 также обратились к Олегу с официальным комментарием, где человек подтвердил информацию о разводе.

Известно, что пара состояла в браке с 2014 года. Роскошная свадебная церемония состоялась на Доминикане. У Яны и Олега есть общая дочь Кира.



Свадьба Олега Солодухова и Яны Соломко в 2014 году / Viva!

Кто такая Яна Соломко?30-летняя исполнительница стала известна украинскому зрителю еще в 2011 году, когда приняла участие в знаменитом реалити-шоу "Холостяк", где дошла до финала проекта. С детства девушка увлекается вокалом, поэтому в свое время попала в телевизионный проект "Шанс", а впоследствии и "засветилась" на "Американском шансе" благодаря Игорю Кондратюку. В 2012 году была участницей музыкальной группы "Real O", но потом ушла оттуда и теперь Яна активно занимается сольной карьерой.