Певица Яна Соломко рассталась с мужем
Украинская исполнительница Яна Соломко, более известная как SOYANA, уже год не живет со своим мужем Олегом Солодуховым и официально разведена с ним. Об этом сообщил фанатам сам экс-муж, а информацию о разводе подтвердил в комментарии для LifeStyle 24.
На официальной странице Яны Соломко в инстаграме появилось новое фото, на котором артистка позирует вместе с американским исполнителем Джейсоном Деруло. На снимке Яна назвала его другом, однако бизнесмен Солодухов решил развеять все догадки поклонников. Согласно информации издания "Viva!", мужчина опубликовал на своей странице в фейсбуке сообщение, где заявил о разводе, однако на данный момент этого заявления на странице нет.
Читайте также: Лариса не сделала ничего для собственного счастья, – любимая Павлика грубо ответила его экс-жене
Яна Соломко и ее друг-американец Джейсон Деруло / Instagram / @yana.solo
Как я понимаю, "друзья" перестали быть тайной. Официально. Чтобы избежать дальнейших вопросов и домыслов, спешу сообщить – мы с Яной уже год не живем вместе и официально в разводе. Яне желаю всего наилучшего во всех ее начинаниях. Но в этой шоу-бизнесовой движушке я был лишний. Искренне желаю ей быть счастливой. Всем мир!,
– заявил экс-муж Соломко.
Таким образом Олег намекнул на вероятный роман Яны с американцем, впрочем, от любых других комментариев воздержался. Журналисты LifeStyle 24 также обратились к Олегу с официальным комментарием, где человек подтвердил информацию о разводе.
Известно, что пара состояла в браке с 2014 года. Роскошная свадебная церемония состоялась на Доминикане. У Яны и Олега есть общая дочь Кира.
Свадьба Олега Солодухова и Яны Соломко в 2014 году / Viva!
Кто такая Яна Соломко?30-летняя исполнительница стала известна украинскому зрителю еще в 2011 году, когда приняла участие в знаменитом реалити-шоу "Холостяк", где дошла до финала проекта. С детства девушка увлекается вокалом, поэтому в свое время попала в телевизионный проект "Шанс", а впоследствии и "засветилась" на "Американском шансе" благодаря Игорю Кондратюку. В 2012 году была участницей музыкальной группы "Real O", но потом ушла оттуда и теперь Яна активно занимается сольной карьерой.
Выбор редакции
-
Какой наряд выбрала Елена Зеленская для визита в США: фото первой ледисегодня , 10:35
-
Это было то, что находится в середине меня, – Alina Pash о рэп-перепевке гимна Украины23 сентября , 18:22
-
Меган Маркл и принц Гарри совершили первый выход в Африке: официальные фото герцогов Сассекских23 сентября , 15:41