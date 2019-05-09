Приянка Чопра примерила стильный синий комбинезон: яркие фото

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Приянка Чопра
Приянка Чопра / Getty Images

Говорят, что лучшим вариантом для подчеркивания фигуры и женственности являются платья, однако 36-летняя Приянка Чопра решила опровергнуть эту информацию. Индийская красавица предстала перед камерами папарацци в потрясающем комбинезоне, который только дополнил все ее преимущества.

Несколько дней назад в Нью-Йорке состоялся фэшн-бал Института костюма, на котором Приянка Чопра и Ник Джонас сверкали в ярких образах. Однако на посещении Met Gala их пребывание в американском мегаполисе не завершилось. Победительница конкурса "Мисс Мира 2000" осуществила еще несколько официальных выходов, один из которых уже подрывает сеть.

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Для появления перед папарацци смуглая красавица надела изысканный комбинезон синего цвета. Покупая его, Приянка учла все преимущества – тренд на такой стиль одежды, актуальность брюк-клеш, а также глубокое декольте, которое она часто демонстрирует во время своих выходов. Яркий образ модели дополнила небольшая сумка и туфли-лодочки в тон, а также солнцезащитные очки.

Пріянка Чопра
Приянка Чопра / Getty Images

Пріянка Чопра
Приянка Чопра / Getty Images

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Теги: Мода LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода Приянка Чопра
Источник: LifeStyle 24
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