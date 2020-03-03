Перезапуск сериала "Сплетница": какие актеры получили главные роли

В Голливуде готовят новый сезон популярного сериала "Сплетница" (Gossip Girl). Об этом авторы проекта объявили еще в июле 2019 года. С тех пор в сети писали немало предположений насчет сюжета и главных актеров. На днях представители HBO рассекретили имена звезд, которые появятся в сериале.

Сериал "Сплетница" получит продолжение! Эта новость стремительно захватила сеть, а поклонники одни за одним начали выведывать тайны будущих эпизодов. Наибольшее внимание привлекали главные героини сериала – Блэр Уолдорф (Лейтон Мистер) и Серена ван дер Вудсен (Блейк Лайвли). Киноманы надеялись, что звезды вернутся в новых сериях, однако исполнительный продюсер "Сплетницы" заявил, что это будет новая история без привычных персонажей.

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В сериале не будет Серены или Блэр. Это не римейк,

– подчеркнул Джош Шварц.

3 марта стало известно, что главные роли в сериале "Сплетница" получили малоизвестные актеры, которые только начинают свою карьеру в Голливуде. Так, в перезагрузке кинопроекта предстанут звезды "Милых обманщиц" и "Питера Пена".

Актеры перезагрузки сериала "Сплетница":

Эмили Элин Линд

Уитни Пик

Джейсон Готей

Джонатан Фернандес

Эли Браун



Актеры нового сезона "Сплетницы" / Just Jared

Сейчас авторы сериала держат в секрете сюжет новой "Сплетницы". По данным HBO, в проекте ярко показали, как социальные сети влияют на жизнь подростков. Новый сезон будет состоять из 9-10 серий, премьера которых запланирована на весну 2020 года.

Что известно о сериале "Сплетница"?Первые серии "Сплетницы" вышли в 2007 году и сразу же покорили сеть. На протяжении 6 сезонов зрители наблюдали за жизнью подростков в элитной частной школе Нью-Йорка. Школьники сталкивались с различными трудностями, попадали в, казалось бы, безвыходные ситуации, влюблялись, конфликтовали, страдали, дружили и ненавидели друг друга. Эти перипетии появлялись в популярном блоге, поэтому вся школа узнавала обо всех событиях из жизни учащихся. И кто была эта загадочная "Сплетница", зрители узнали только в финальных эпизодах.