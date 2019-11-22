Звезда "Гарри Поттера" сыграет королеву Елизавету в сериале "Корона"

63-летняя британская актриса Имелда Стонтон вошла в историю кинематографа, сыграв первого заместителя Министра магии Долорес Амбридж. Оскароносную актрису утвердили на роль Елизаветы II. В последних двух сезонах исторического сериала "Корона" она заменит 45-летнюю Оливию Колман.

Продюсеры биографического сериала о правление Елизаветы II сообщили об изменениях в актерском составе. Они сочли нужным сменить актрису главной героини, чтобы меньше прибегать к технологиям "состаривания" молодых актеров цифровыми методами. Именно поэтому в пятом и шестом сезонах "Короны" сыграет британка Имелда Стонтон.

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Имелда Стонтон в роли Долорес Амбридж / Кадры из фильма "Гарри Поттер и Орден Феникса"

Она заменит актрису Оливию Колман, которая воплощала образ королевы на протяжении двух предыдущих сезонов. Ее утвердили без всяких кастингов и проб, ведь обладательница премии Золотой глобус была указана в сценариев с самого начала. А вот роль 60-летней королевы сначала приписывали британке Хелен Миррен, которая уже играла Елизавету II в фильме "Королева" 2006 года.

На долю Имелды Стонтон выпали нелегкие времена королевской семьи. Она сыграет в критических эпизодах, среди которых развод принца Чарльза и принцессы Дианы.



Актриса Имелда Стонтон / Getty Images

Напомним, что премьера нового сезона "Короны 3" состоялась 17 ноября 2019 года. Сюжет сосредоточен на истории принцессы Маргарет и ее романе с 25-летним Родди Ллевеллином. В роли Елизаветы II оскароносная актриса Оливия Колман сыграет сцену 25 годовщины с момента своей коронации.

Смотреть трейлер 3 сезона сериала "Корона" онлайн:

Кто такая Имелда Стонтон?

Это британская актриса. Она получила театральное образование. Работала в лондонском Национальном театре, Театре "Олдвик", Шекспировской компании. Снималась во многих фильмах, наиболее знаковые роли сыграла в кинокартинах "Друзья Питера", "Много шума из ничего", "Влюбленный Шекспир". Она лауреат награды BAFTA – за исполнение главной роли в фильме Майка Ли "Вера Дрейк" (2004). Лауреат Венецианского и Нью-Йоркского кинофестивалей за исполнение роли Веры Дрейк. За ту же роль номинирована на премию Оскар и Золотой глобус.