Салати без майонезу на Новий рік: рецепти і поради від шеф-кухаря

Що в першу чергу спадає на думку при згадці новорічного меню? Напевно, це олів'є і "шуба", які з року в рік мігрують від столу до столу. Але чи задумувались ви над тим, що Новий рік настане і без цих салатів, і навіть без майонезу? А поїсти в ніч на 1 січня можна куди смачніше і при цьому не померти на кухні при готуванні?

Традиції, звичайно, традиціями, але якось сумно стає, коли на новорічний стіл витрачається сила-силенна грошей і часу, а результат один і той самий – на ранок шлунок болить від переїдання і занадто жирної їжі. Салати тут грають не останню роль! Адже жир не лише в смажених котлетах або відбивних, але він ще й майстерно потрапляє в кожен салат з майонезом.

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Один з найвідоміших українських кухарів і засновник гастромайстерні Confiture Євген Клопотенко розповів, як приготувати неймовірно смачні і легкі в приготуванні салати на Новий рік без майонезу і поділився рецептами, з якими впорається абсолютно кожен.

Мені здається, що більше трьох салатів готувати і не потрібно. Ви фізично не зможете все спробувати. Ну, якщо запихати в себе силою, то, звичайно, тут сперечатися складно. (Сміється) Але проблема в тому, що зовсім не важливо, що ви заливаєте майонезом. Тому що він вбиває всі смакові відтінки продуктів,

– каже Клопотенко.

В якості першого рецепта для новорічного столу Клопотенко рекомендує салат з гарбуза і хурми. У цьому салаті гарбуз ідеально доповнює апельсин і кориця, а йогуртова заправка підкорює своєю ніжністю.

Рецепт салату на Новий рік з гарбуза і хурми

Інгредієнти на 2 порції:

200 г гарбуза

1 невелика хурма

сік одного апельсина

1-2 щіпки кориці

100 г натурального йогурту

1 ч. л. меду

2 ч. л. великих панірувальних сухарів

кілька листочків м'яти (для прикраси)



Салат на Новий рік з гарбуза і хурми

Як приготувати салат з гарбуза і хурми:

1. Гарбуз очистіть і наріжте кубиками.

2. У невелику каструльку вилийте сік апельсина, додайте гарбуз і корицю. Доведіть до кипіння і на маленькому вогні варіть до тих пір, поки гарбуз не стане м'яким (приблизно 15 хвилин). Після варіння дістаньте гарбуз з соку.

3. Хурму очистіть і теж наріжте кубиками.

4. Для заправки змішайте йогурт з медом. У глибокій мисці змішайте гарбуз, хурму і заправку. Туди ж додайте панірувальні сухарі. Прикрасьте салат листочками м'яти.

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За словами Клопотенко, новорічний стіл не повинен бути здоровим і неймовірно корисним. Регіональна особливість нашої країни диктує свої правила і наша їжа взимку відрізняється жирністю і ситістю. Але головна біда в тому, що ці страви мігрують і на інші свята, а олів'є і "шуба" готуються практично цілий рік і вбивають можливість розуміти і сприймати інші смаки.

Саме майонез – причина того, що всі ваші салати однакові, які б різні інгредієнти ви не використали. Це жир і оцет, які до того ж позначається на вашому здоров'ї,

– додав він.

А якщо ви не готові міняти своє традиційне меню, то Клопотенко радить зовсім трохи змінити рецептуру звичних салатів і зробити їх смачнішими. Наприклад, майонез замінити на домашній, або ж на сметану з часником. Також в якості заправки можна використовувати медову гірчицю або ж заправку з олії, лимона і гірчиці. Саме такі заправки додадуть ту саму завершальну нотку вашому салату.

Також шеф-кухар радить замінити відварювання або обсмажування овочів на запікання. Так ви збережете більше смаку, а ваші овочі будуть більш ароматними. А ось від "свіжих" помідорів і огірків Клопотенко радить утриматися. Взимку вони не мають вже свого яскраво вираженого смаку. Натомість варто звернути увагу на корінь пастернаку, моркву, селеру, айву і буряк, які доповнять салат ароматом і також будуть хрустіти, як і огірки, наприклад.

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Приємний бонус салатів із зимових овочів – їх вартість, яка суттєво нижча за імпортні помідори. А при запіканні овочі набувають насиченого і трохи солодкуватого смаку. Час приготування такого салату всього 25 хвилин (ще 10 на підготовку продуктів), а інгредієнти розраховані на 4 персони.

Рецепт салату із зимових овочів на Новий рік

Інгредієнтина 4 порції:

200 г буряка

200 г гарбуза

200 г червоної цибулі

200 г моркви

1-2 ст. л. гарбузового насіння

1 ст. л. соняшникової олії

2 гілочки розмарину

за смаком сіль, перець

1 ст. л. лимонного соку



Салат із зимових овочів на Новий рік

Як приготувати салат із зимових овочів:

1. Розігрійте духовку. Овочі очистіть і крупно поріжте. Застеліть деко пергаментом, викладіть овочі, додайте трохи олії і поставте запікати на 25-30 хвилин.

2. Готові овочі дістаньте з духовки, дайте їм охолонути. Викладіть в глибоку миску, збризніть лимонним соком, додайте спеції за смаком. Прикрасьте салат гарбузовим насінням і розмарином.

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А для найвідважніших і для тих, хто готовий експериментувати, Клопотенко підготував дивовижний салат з авокадо і грейпфрутом. Це яскраве і незвичайне поєднання! А найкраще в цьому салаті – простота його приготування. Вам потрібно всього 5 хвилин і дві порції салату готові!

Рецепт салату на Новий рік з авокадо і грейпфрута

Інгредієнти на 2 порціі:

1 грейпфрут

2 авокадо

½ граната

2 гілочки м'яти

1-2 ст. л. оливкового масла

за смаком сіль і перець



Салат на Новий рік з авокадо і грейпфрута

Як приготувати салат з авокадо і грейпфрута:

1. Грейпфрут очистіть від шкірки і перегородок. У вас повинно залишитися одне філе. Це потрібно, щоб грейпфрут не давав гіркоту. М'якоть поріжте великими шматочками.

2. Авокадо розріжте на дві частини, видаліть кісточку і очистіть від шкірки. Наріжте м'якоть великими кубиками.

3. Насіння граната відокремте від плоду, листочки м'яти відокремте від гілок і при необхідності помийте. Змішайте всі інгредієнти, заправте салат оливковою олією, посоліть і поперчіть за смаком.

Більше рецептів від Євгена Клопотенка можна знайти на сайті Klopotenko.com.

І наостанок зовсім небагато цифр. Три кілограми олів'є в цьому році коштує майже 130 гривень. За ці гроші реально приготувати два смачних салату без майонезу і дешевої ковбаси. Зрештою, кілограм м'яса краще, ніж три олів'є. Можна, звичайно, постійно нарікати на те, що все погано, а можна почати змінювати себе і своє життя зовсім з малого – зі свого столу і, зрозуміло, свого здоров'я. І маленький лайфхак від Євгена Клопотенко – якщо не буде салатів з майонезом, вам не доведеться худнути після Нового року. Приваблює, чи не так? :)

Смачного свята!