Сергій Притула показав останні підготування до фіналу Нацвідбору Євробачення-2020:фото

Вже сьогодні, 22 лютого, українці дізнають ім'я вокаліста, який представлятиме державу на міжнародному конкурсі Євробачення-2020. Та поки до Нацвідбору залишаються лічені години, Сергій Притула показав останні підготування до прямого ефіру.

Відповідні кадри шоумен розмістив на офіційних сторінках в мережі. Сергій Притула позував на фоні порожнього знімального майданчика, де невдовзі відгримить одне з найочікуваніших шоу для країни. Окрім цього, ведучий Нацвідбору Євробачення-2020 пообіцяв вже після конкурсу поділитись враженнями з прихильниками.

Важливо: Нацвідбір Євробачення-2020: онлайн-трансляція фіналу

"Всі технічні служби на місцях. Останні приготування. Сьогодні ввечері дізнаємось, хто представлятиме Україну на Євробаченні! Долучайтесь до голосування за переможця Національного відбору! Свої враження від цьогорічного шоу напишу трішки пізніше, коли емоції вщухнуть. З понеділка стартує тур "Вар‘ятів" по Донбасу, десь там і розроджуся текстом", – пожартував Сергій Притула.



Сергій Притула показав підготовку до Нацвідбору / Facebook / @serhiyprytula

Окрім цього, ведучий вирішив показати прихильникам, як твориться саме шоу. В операторній Сергій Притула зробив селфі, на якому видно працівників Нацвідбору та монітор із зображеннням від усіх камер в залі.



Останні підготування до фіналу Нацвідбору / Facebook / @serhiyprytula



Сергій Притула перед стартом Нацвідбору Євробачення-2020 / Facebook / @serhiyprytula

Трансляція фіналу Національного відбору Євробачення-2020 розпочнеться об 19 годині. Переглянути шоу можна на телеканалах СТБ і UA: Перший, або ж завдяки онлайн-трансляції у мережі. Відомо, що у прямому ефірі виступлять Jerry Heil, KRUTЬ, Go-A, KHAYAT, TVORCHI та David Axelrod. Саме вони претендують на поїздку в Роттердам, де у травні відбудеться міжнародний конкурс Євробачення-2020. Окрім цього, у фіналі Нацвідбору виступлять Джамала, Тіна Кароль та Вєрка Сердючка.